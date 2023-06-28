Inovasi Ganjar Sukses Berdayakan UMKM di Jateng, Syafril Nasution: Bukti Kuatnya Leadership

JAKARTA – Berbagai inovasi terus dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.

Ada tujuh program yang dilakukan Ganjar untuk untuk meningkatkan pendapatan pelaku UMKM selama dua periode memimpin Jateng.

Tujuh inovasi yang dilakukan Ganjar untuk menggenjot UMKM adalah lapak Ganjar, kredit murah, pendampingan UMKM, Hetero Space, sertifikasi halal produk UMKM, dukung penggunaan produk lokal, dan ekspor produk UMKM.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Syafril Nasution, mengatakan inovasi yang Ganjar lakukan merupakan kepiawaiannya dalam menanggapi kebijakan pemerintah pusat yang fokus angkat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM.

"Ini adalah salah satu kelebihan Pak Ganjar Pranowo dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, ini juga bisa digunakan sebagai salah satu variable leadership beliau," kata Syafril, Rabu (28/6/2023).

Syafril Nasution yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil I Jawa Tengah yang meliputi (Kabupaten dan Kota Semarang, Kendal, dan Salatiga) itu-- mencatat, realisasi peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Provinsi Jateng hingga kini sudah mencapai 98,26%.