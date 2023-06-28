Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Inovasi Ganjar Sukses Berdayakan UMKM di Jateng, Syafril Nasution: Bukti Kuatnya Leadership

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |19:10 WIB
Inovasi Ganjar Sukses Berdayakan UMKM di Jateng, Syafril Nasution: Bukti Kuatnya Leadership
Ganjar Pranowo/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA – Berbagai inovasi terus dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.

Ada tujuh program yang dilakukan Ganjar untuk untuk meningkatkan pendapatan pelaku UMKM selama dua periode memimpin Jateng.

Tujuh inovasi yang dilakukan Ganjar untuk menggenjot UMKM adalah lapak Ganjar, kredit murah, pendampingan UMKM, Hetero Space, sertifikasi halal produk UMKM, dukung penggunaan produk lokal, dan ekspor produk UMKM.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Syafril Nasution, mengatakan inovasi yang Ganjar lakukan merupakan kepiawaiannya dalam menanggapi kebijakan pemerintah pusat yang fokus angkat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM.

"Ini adalah salah satu kelebihan Pak Ganjar Pranowo dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, ini juga bisa digunakan sebagai salah satu variable leadership beliau," kata Syafril, Rabu (28/6/2023).

Syafril Nasution yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil I Jawa Tengah yang meliputi (Kabupaten dan Kota Semarang, Kendal, dan Salatiga) itu-- mencatat, realisasi peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Provinsi Jateng hingga kini sudah mencapai 98,26%.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement