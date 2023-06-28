Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesawat C-130J Super Hercules Pesanan Kedua Tiba di Indonesia

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |19:12 WIB
Pesawat C-130J Super Hercules Pesanan Kedua Tiba di Indonesia
Pesawat C-130J Super Hercules tiba di Indonesia (Foto: Riana Rizkia)
A
A
A

JAKARTA - Pesanan kedua pesawat C-130 J Hercules buatan Amerika Serikat tiba di Indonesia. Kedatangan pesawat dengan tail number A-1340 ini disambut kegiatan water salute, dan pengalungan slempang batik kepada empat crew pesawat oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsdya TNI A. Gustaf Brugman di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu (28/6/2023).

"Pesawat berangkat dari Marietta Georgia Atalanta. Ini pesawat yang kedua karena pesawat yang pertama sudah diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo," kata Kepala Biro Humas Kemhan Edwin Sumantha di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Kolonel Pnb R Agung Sasongkojati mengatakan, hari ini pesawat diterima oleh Kementerian Pertahanan, dan akan diserahkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo pada beberapa hari ke depan.

"Hari ini Kementerian Pertahanan telah menerima kedatangan pesawat (Super) Hercules yang kedua. Kami selaku Angkatan Udara, kami menyambut dan menerima karena kebetulan landingnya di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma," katanya.

"Pesawat ini telah terbang dari tanggal 22 kemarin dari Marietta Georgia Atalanta pabriknya Lockheed Martin," sambungnya.

Rencananya, pesawat ketiga akan datang pada Juli 2023, dilanjutkan pesawat keempat pada Oktober 2023 dan pesawat kelima pada Januari 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175087/seragam_tni-GfU4_large.jpg
Seragam Baru TNI Paling Efektif untuk Kamuflase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174930/tni-2Esp_large.jpg
DPR Dorong Kemajuan TNI Diarahkan Kesiapan Pertahanan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174515/tni-ekNB_large.jpg
Isi Pidato Jenderal Nasution yang Menyayat Hati Iringi Pemakaman Pahlawan Revolusi saat HUT TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173874/tni-gyzc_large.jpg
Seragam Baru TNI Bakal Dipakai saat HUT Ke-80 di Monas, Begini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173858/tni-QGRD_large.jpg
Butuh Banyak Pasukan, TNI AD Ubah Syarat Tinggi Badan dan Usia Calon Prajurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172713/dandim-Xiag_large.jpg
Oknum TNI Lepas Tembakan di Bank BUMN Nyaris Mengenai Anggota Intel Kodim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement