Pesawat C-130J Super Hercules Pesanan Kedua Tiba di Indonesia

JAKARTA - Pesanan kedua pesawat C-130 J Hercules buatan Amerika Serikat tiba di Indonesia. Kedatangan pesawat dengan tail number A-1340 ini disambut kegiatan water salute, dan pengalungan slempang batik kepada empat crew pesawat oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsdya TNI A. Gustaf Brugman di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu (28/6/2023).

"Pesawat berangkat dari Marietta Georgia Atalanta. Ini pesawat yang kedua karena pesawat yang pertama sudah diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo," kata Kepala Biro Humas Kemhan Edwin Sumantha di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Kolonel Pnb R Agung Sasongkojati mengatakan, hari ini pesawat diterima oleh Kementerian Pertahanan, dan akan diserahkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo pada beberapa hari ke depan.

"Hari ini Kementerian Pertahanan telah menerima kedatangan pesawat (Super) Hercules yang kedua. Kami selaku Angkatan Udara, kami menyambut dan menerima karena kebetulan landingnya di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma," katanya.

"Pesawat ini telah terbang dari tanggal 22 kemarin dari Marietta Georgia Atalanta pabriknya Lockheed Martin," sambungnya.

Rencananya, pesawat ketiga akan datang pada Juli 2023, dilanjutkan pesawat keempat pada Oktober 2023 dan pesawat kelima pada Januari 2024.