HOME NEWS NASIONAL

Figur Muda Berprestasi, Erick Thohir Dinilai Punya Modal Komplet Diusung Cawapres

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |21:20 WIB
Figur Muda Berprestasi, Erick Thohir Dinilai Punya Modal Komplet Diusung Cawapres
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir dinilai menjadi figur yang memiliki modal komplet untuk diusung sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2024. Sejumlah keunggulan dimiliki mulai dari sosok yang energik, berprestasi, serta berani ambil keputusan besar.

"Sepertinya masyarakat melihat Erick Thohir sebagai figur muda yang energik, punya prestasi, ada keberanian, risk taker, dan inovatif," kata Pengamat Politik Universitas Indonesia Ade Reza Hariyadi, Rabu (28/6/2023).

Dia menuturkan bahwa selama ini banyak masyarakat yang melihat Erick Thohir sebagai figur muda yang energik dan memiliki segudang prestasi. Kata dia, Ketua Umum PSSI pengambil keputusan yang berani dengan banyak inovasi.

Erick Thohir dinilai juga sangat cocok menjadi pemimpin muda yang diharapkan masyarakat. Dia juga disebut sangat relevan untuk menjadi pemimpin Indonesia yang mewakili generasi muda.

Selain itu, sosok Erick Thohir juga dapat dengan mudah diterima oleh kalangan muda yang mayoritas berfikir secara rasional. Sehingga diterima oleh kalangan muda.

"Bagi pemilih muda dan rasional tentu saja ini jadi magnet elektoral dan preferensi yang cukup kuat," pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
