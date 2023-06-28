BMKG: Gempa M3,5 Guncang Jember Jatim

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 3,5 mengguncang Jember, Jawa Timur, Rabu (28/6/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung sekitar pukul 21:01 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.5, 28-Jun-2023 21:01:56WIB, Lok:9.43LS, 113.49BT (138 km BaratDaya JEMBER-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG ," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )