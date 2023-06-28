Polisi: 50 Wanita Lakukan Praktik Aborsi di Sumur Batu Jakpus dalam Sebulan

JAKARTA - Rumah dua lantai di kawasan Jalan Merah Delima, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, digrebek polisi usai kedapatan menjadi tempat praktik aborsi.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin mengatakan, selama praktiknya, pelaku SM dibantu 6 orang lainnya mengaku telah mengaborsi 50 wanita hamil selama sebulan.

"Dari pengakuan sementara, pelaku bahwa selama kurun waktu 1 bulan, sudah kurang lebih sekitar 50 an wanita yang sudah menggugurkan kandungan di sini melakukan aborsi," ujar Komarudin di lokasi, Rabu (28/6/2023).

Tak hanya itu, Komarudin menuturkan, selama berpraktik, puluhan janin yang telah berhasil diaborsi langsung dibuang ke kloset.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pelaku bahwa janin-janin itu dibuang ke dalam kloset," paparnya.

Diketahui, Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek sebuah rumah di kawasan Jalan Merah Delima, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pasalnya, tempat tersebut dijadikan sebagai tempat praktek aborsi.