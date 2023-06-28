Jadi Kandidat Cawapres, Erick Thohir Dinilai Bisa Saling Mengisi dengan Prabowo

JAKARTA - Nama Menteri BUMN Erick Thohir santer menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) potensial di Pilpres 2024. Bahkan, dalam survei, nama Erick Thohir dianggap paling layak mendampingi bakal calon presiden Prabowo Subianto.

Menurut Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, kedua menteri terbaik Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu bisa saling mengisi satu sama lain. Prabowo memiliki ketegasan perihal pertahanan keamanan negara.

Dibarengi dengan keluwesan Erick Thohir membangun relasi internasional. Kelebihan yang dimiliki keduanya menjadi amunisi lengkap dalam kerja-kerja pemerintahan Presiden Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

“Menurut pandangan saya ketika mereka berdua resmi menjadi calon dalam konteks kampanye konteks debat presiden dan kemudian ketika menang, mereka adalah pasangan yang saling mengisi satu dengan yang lain,” kata Emrus dikutip Antaranews, Rabu (28/6/2023).

Elektabilitas keduanya juga terbukti mendapatkan raihan suara tertinggi. Merujuk survei Indikator Politik Indonesia pada 26-30 Mei 2023, Prabowo berada di urutan pertama dalam simulasi 10 nama calon presiden (capres) dengan mengantongi dukungan 29,1 persen.