Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadi Kandidat Cawapres, Erick Thohir Dinilai Bisa Saling Mengisi dengan Prabowo

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |22:03 WIB
Jadi Kandidat Cawapres, Erick Thohir Dinilai Bisa Saling Mengisi dengan Prabowo
Erick Thohir (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nama Menteri BUMN Erick Thohir santer menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) potensial di Pilpres 2024. Bahkan, dalam survei, nama Erick Thohir dianggap paling layak mendampingi bakal calon presiden Prabowo Subianto.

Menurut Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, kedua menteri terbaik Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu bisa saling mengisi satu sama lain. Prabowo memiliki ketegasan perihal pertahanan keamanan negara.

Dibarengi dengan keluwesan Erick Thohir membangun relasi internasional. Kelebihan yang dimiliki keduanya menjadi amunisi lengkap dalam kerja-kerja pemerintahan Presiden Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

“Menurut pandangan saya ketika mereka berdua resmi menjadi calon dalam konteks kampanye konteks debat presiden dan kemudian ketika menang, mereka adalah pasangan yang saling mengisi satu dengan yang lain,” kata Emrus dikutip Antaranews, Rabu (28/6/2023).

Elektabilitas keduanya juga terbukti mendapatkan raihan suara tertinggi. Merujuk survei Indikator Politik Indonesia pada 26-30 Mei 2023, Prabowo berada di urutan pertama dalam simulasi 10 nama calon presiden (capres) dengan mengantongi dukungan 29,1 persen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement