INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kebakaran Rumah di Cakung, Tiga Orang Kena Luka Bakar

Dimas Choirul , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |23:24 WIB
Kebakaran Rumah di Cakung, Tiga Orang Kena Luka Bakar
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah rumah kontrakan terbakar di Jalan Tipar Cakung, Blok Haji Amin, Cakung, Jakarta Timur, pada Rabu (28/6/2023) malam. Sebanyak 3 orang dilaporkan mengalami luka bakar dalam peristiwa merah itu.

"Luka bakar 3 orang (2 pria dan 1 wanita), sudah dibawa ke klinik terdekat," kata Kepala Seksi Operasi (Kasie Ops) Suku Dinas (Sudin) Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur, Gatot Sulaeman dalam keterangannya.

Gatot menjelaskan, kebakaran itu terjadi sekitar pukul 21.27 WIB. Awalnya salah seorang penghuni rumah sedang bermain handphone sambil mengisi daya (charge) di tempat tidur. Tiba-tiba terjadi konsleting hingga timbul api

"Menyebabkan penyalaan dan api makin membesar," jelasnya.

