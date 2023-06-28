Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suasana Sholat Idul Adha 1444 H di Bekasi Barat

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |07:20 WIB
Suasana Sholat Idul Adha 1444 H di Bekasi Barat
Sholat Idul Adha 2023 di Bekasi Barat. (MPI/Widya Michella)
A
A
A

JAKARTA - Pengurus cabang Muhammadiyah (PCM) wilayah Bekasi barat menggelar sholat Idul Adha 1444 Hijriah, pada Rabu (28/6/2023) di Masjid Mujahidin Lapangan Bola Kranji, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, pukul 06.30 WIB terlihat masyarakat memasuki area masjid. Mereka tampak mencari posisi tempat sholat.

Untuk laki-laki berada di depan sementara perempuan di belakang. Khatib dalam salat tersebut adalah Ustaz Imam Mubarok, S.Sos.

Pada kesempatan itu, perwakilan takmir masjid Al Mujahidin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Dia berharap para jamaah dapat mengambil hikmah dan beribadah sempurna di Allah SWT.

"Hari mengingatkan kita akan sebuah kisah yang menggugah jiwa. Semoga di hari mulai kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dalam kehidupan sehari-hari," ujar perwakilan takmir masjid Mujahidin.

Dilaporkan ada sebanyak delapan sapi yang akan dikurban. Nantinya daging tersebut dibagikan di sekitar masjid.

"Kurban sapi delapan ekor akan kita bagikan di wilayah jalan banteng," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/519/3145683/hewan_kurban-DeLf_large.jpg
Kocak, Kepala Kambing Kurban Terjepit Pilar Pagar Sesaat Sebelum Disembelih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145676/hewan_kurban-HI3J_large.jpg
Heboh Sapi Kurban Mengamuk, Kabur ke Tol Cibitung–Cilincing Dikejar-kejar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/510/3145385/penampakan_hercules_sapi_kurban_presiden_prabowo_yang_disembelih_di_kulonprogo-LNx1_large.jpg
Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145386/satgas_indobatt-jCnq_large.jpg
Salut! Kontingen Garuda Serahkan 100 Hewan Kurban di Tanah Perang Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145348/20000_kendaraan_melintas_di_jalur_puncak_pada_momen_libur_panjang_hari_raya_idul_adha_1446_hijriah-uFWh_large.jpg
Libur Panjang Idul Adha, 20.000 Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145342/daging_kurban_prabowo_gibran_di_masjid_istiqlal_untuk_makan_bergizi_2000_anak_yatim-I4uK_large.jpg
Daging Kurban Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal untuk Makan Bergizi 2.000 Anak Yatim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement