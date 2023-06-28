Suasana Sholat Idul Adha 1444 H di Bekasi Barat

JAKARTA - Pengurus cabang Muhammadiyah (PCM) wilayah Bekasi barat menggelar sholat Idul Adha 1444 Hijriah, pada Rabu (28/6/2023) di Masjid Mujahidin Lapangan Bola Kranji, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, pukul 06.30 WIB terlihat masyarakat memasuki area masjid. Mereka tampak mencari posisi tempat sholat.

Untuk laki-laki berada di depan sementara perempuan di belakang. Khatib dalam salat tersebut adalah Ustaz Imam Mubarok, S.Sos.

Pada kesempatan itu, perwakilan takmir masjid Al Mujahidin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Dia berharap para jamaah dapat mengambil hikmah dan beribadah sempurna di Allah SWT.

"Hari mengingatkan kita akan sebuah kisah yang menggugah jiwa. Semoga di hari mulai kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dalam kehidupan sehari-hari," ujar perwakilan takmir masjid Mujahidin.

Dilaporkan ada sebanyak delapan sapi yang akan dikurban. Nantinya daging tersebut dibagikan di sekitar masjid.

"Kurban sapi delapan ekor akan kita bagikan di wilayah jalan banteng," tuturnya.