Ribuan Warga Sholat Idul Adha di Masjid Agung Al Azhar

JAKARTA - Warga Muhammadiyah menggelar sholat Idul Adha 2023 digelar di Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu (28/6/2023). Tampak belasan ribu jamaah secara khusyu melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah.

Berdasarkan pantauan, sholat Idul Adha 2023 di Masjid Agung Al Azhar digelar di lapangan hijau kawasan Masjid Agung Al Azhar, khususnya jamaah lelaki. Sedangkan jamaah perempuan berada di bagian batas lapangan hijau hingga ke bagian pintu masuk masjid.

Sholat Idul Adha 2023 kali ini dipimpin Imam H Achmad Khotib dan khatibnya adalah H Jimly Asshiddiqie. Pelaksanaan sholat Idul Adha tampak begitu khusyu. Jamaah pria dan perempuan tampak melaksanakan sholat pada saf-saf yang telah dipersiapkan panitia sebelumnya.