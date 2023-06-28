Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ribuan Warga Sholat Idul Adha di Masjid Agung Al Azhar

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |07:43 WIB
Ribuan Warga Sholat Idul Adha di Masjid Agung Al Azhar
Sholat Idul Adha 2023 di Masjid Al Azhar. (MPI/Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Warga Muhammadiyah menggelar sholat Idul Adha 2023 digelar di Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu (28/6/2023). Tampak belasan ribu jamaah secara khusyu melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah.

Berdasarkan pantauan, sholat Idul Adha 2023 di Masjid Agung Al Azhar digelar di lapangan hijau kawasan Masjid Agung Al Azhar, khususnya jamaah lelaki. Sedangkan jamaah perempuan berada di bagian batas lapangan hijau hingga ke bagian pintu masuk masjid.

Sholat Idul Adha 2023 kali ini dipimpin Imam H Achmad Khotib dan khatibnya adalah H Jimly Asshiddiqie. Pelaksanaan sholat Idul Adha tampak begitu khusyu. Jamaah pria dan perempuan tampak melaksanakan sholat pada saf-saf yang telah dipersiapkan panitia sebelumnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/519/3145683/hewan_kurban-DeLf_large.jpg
Kocak, Kepala Kambing Kurban Terjepit Pilar Pagar Sesaat Sebelum Disembelih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145676/hewan_kurban-HI3J_large.jpg
Heboh Sapi Kurban Mengamuk, Kabur ke Tol Cibitung–Cilincing Dikejar-kejar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/510/3145385/penampakan_hercules_sapi_kurban_presiden_prabowo_yang_disembelih_di_kulonprogo-LNx1_large.jpg
Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145386/satgas_indobatt-jCnq_large.jpg
Salut! Kontingen Garuda Serahkan 100 Hewan Kurban di Tanah Perang Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145348/20000_kendaraan_melintas_di_jalur_puncak_pada_momen_libur_panjang_hari_raya_idul_adha_1446_hijriah-uFWh_large.jpg
Libur Panjang Idul Adha, 20.000 Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145342/daging_kurban_prabowo_gibran_di_masjid_istiqlal_untuk_makan_bergizi_2000_anak_yatim-I4uK_large.jpg
Daging Kurban Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal untuk Makan Bergizi 2.000 Anak Yatim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement