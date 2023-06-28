Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sholat Idul Adha di Beji Timur Depok Berlangsung Khusyuk

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |07:53 WIB
Sholat Idul Adha di Beji Timur Depok Berlangsung Khusyuk
Sholat Idul Adha 2023 di Beji Timur, Depok. (MPI/Refi Sandi)
DEPOK - Pimpinan Ranting Muhammadiyah Beji Timur menggelar sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Lapangan Bola HW, Beji, Depok, Jawa Barat pada Rabu (28/6/2023).

Sebagaimana diketahui Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Iduladha 1444 Hijriah jatuh pada Rabu 28 Juni 2023. Penentuan Idul Adha sebelumnya diumumkan PP Muhammadiyah melalui maklumat bernomor 1/MLM/1.0/E/2023 yang ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir pada 21 Januari 2023 di Yogyakarta.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, jamaah mulai mendatangi lokasi sholat Idul Adha sejak pukul 06.00 WIB diawali dengan sambutan dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah Beji Timur, Sudirman.

Selanjutnya sholat Idul Adha dimulai sekitar pukul 06.50 WIB dengan khotib sekaligus imam Dr. Raswan.

Suasana khidmat sholat Idul Adha terasa saat ratusan jamaah berkumpul dan melaksanakan sholat berjamaah di tengah lapangan HW Beji Timur.

