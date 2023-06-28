Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suasana Sholat Idul Adha di Tanjung Duren Jakbar

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |08:07 WIB
Suasana Sholat Idul Adha di Tanjung Duren Jakbar
Sholat Idul Adha 2023 di Tanjung Duren, Jakbar. (MPI/Bachtiar Rojab)
JAKARTA - Suasana khusyuk turut menyelimuti warga Muhammadiyah di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Pasalnya, mereka tengah merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 H pada Rabu (28/6/2023) hari ini.

Dalam pantauan MNC di lokasi, tepat pada pukul 07.13 WIB, warga Muhammadiyah tersebut menggelar sholat Ied di Masjid Raya Al Isra Tanjung Duren Raya, Jakbar.

Tampak baik tua muda maupun anak-anak khusyuk menjalankan ibadah.

Di sisi lain, suasana toleransi juga tampak kental di kawasan tersebut. Meski berbeda dengan apa yang ditetapkan pemerintah, masyarakat sekitar juga turut membantu jalannya salat Idul tersebut.

Terlihat, pekarangan rumah warga sekitar turut dijadikan ladang parkir bagi jamaah yang hadir. Ditambah, mereka juga ikut serta mengarahkan area parkir bagi para jamaah.

Adapun Khotib dalam gelaran salat Ied tersebut diisi Sekretaris Umum (Sekum) MUI, Amirsyah Tambunan.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
