Warga Bekasi Berbondong-bondong Sholat Idul Adha di BCP

BEKASI - Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kota Bekasi menggelar salat Idul Adha 1444 Hijriyah, Rabu (28/6). Ratusan jamaah Muhammadiyah pun turut mengikuti ibadah sholat Idul Adha di Halaman Bekasi Cyber Park (BCP), Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, sekira ribuan warga sudah memenuhi area halaman pusat perbelanjaan tersebut sejak pukul 06.00 WIB. Mereka berdatangan membawa sajadahnya masing-masing dan langsung memenuhi saf yang tersedia.

Gema takbir dari para jemaah terdengar saling mengiringi jemaah selama mengisi saf kosong. Mayoritasnya jemaah yang datang terlihat bersama keluarganya masing-masing dan membawa perlengkapan sholatnya sendiri.

BACA JUGA: Suasana Sholat Idul Adha di Tanjung Duren Jakbar

Suasana khusyuk terasa selama sholat Idul Adha berlangsung. Jamaah terlihat mendengarkan khotbah dari khotib.

Selama pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha, petugas dari kepolisian dan TNI turut berjaga di sekitar lokasi. Petugas terlihat membantu mengarahkan jamaah yang datang telat.

Sholat Idul Adha terasa lebih sepi jika dibandingkan ibadah Idul Fitri pada 1444 Hijriah di tempat yang sama. Pasalnya saat perayaan Idul Fitri, saf jamaah memanjang hingga memakan sebagian bahu jalan raya.

(Erha Aprili Ramadhoni)