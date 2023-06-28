Diduga Maling, Pria Hampir Diamuk Massa Usai Sholat Idul Adha di Al Azhar

JAKARTA - Seorang pria diamankan ke kantor Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (28/6/2023). Hal itu lantaran pria tersebut diduga melakukan pencurian di tengah kerumunan jamaah yang baru saja melaksanakan sholat Idul Adha 2023.

Berdasarkan pantauan, awalnya jamaah Muhammadiyah yang baru saja melaksanakan salat Idul Adha 2023 membubarkan dirinya dari lapangan hijau Masjid Agung Al Azhar. Mendadak terjadi keributan dari arah bagian saf depan.

Jamaah lantas berkerumun. Dari arah keributan itu terdengar teriakan maling-maling tas. Alhasil, pria yang dituduh maling itu lantas dikerubuti jamaah dan dipegangi. Sementara si pria tersebut terus bersikukuh tak melakukan aksi pencurian apapun.

Sambil terus dikerubuti, pria yang belum diketahui identitasnya itu digiring ke pos pengamanan dan kantor pengelola. Sejumlah jamaah sambil berteriak menenangkan jamaah lainnya agar tidak main hakim sendiri.