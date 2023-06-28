Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

20 Ribu Jamaah Muhammadiyah Sholat Idul Adha di Lapangan Sempur Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |08:59 WIB
20 Ribu Jamaah Muhammadiyah Sholat Idul Adha di Lapangan Sempur Bogor
Sholat Idul Adha 2023 di Bogor. (MPI/Putra Ramadhani Astyawan)
A
A
A

BOGOR - Sekitar 20 ribu jamaah Muhammadiyah menggelar sholat Idul Adha 1444 H di Lapangan Sempur Kota Bogor. Diperkirakan jumlah ini lebih banyak dibandingkan 2022.

"Alhamdulillah ini jamaah yang hadir sekitar 20 ribu orang ya. Mereka berbondong dari penjuru Kota Bogor menghadiri sholat Idul Adha di Lapangan Sempur. Kita bisa melihat rumput-rumput saking penuhnya gak keliatan sampe ujung sana," kata Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bogor Maulana Abdurahman Wahid, Rabu (28/6/2023).

Sholat Idul Adha kali ini yang menjadi imam dan khotib yakni Ketua Ustaz Maizar Madsuri selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bogor.

"Beliau sebagai pimpinan daerah Muhammadiyah yang terpilih dua minggu lalu di Sentul," tuturnya.

Sholat Idul Adha ini serentak dilakukan Muhammadiyah berdasarkan putusan dari pimpinan Muhammadiyah Pusat. Karena telah menetapkan Idul Adha jatuh pada 10 Dzulhijjah atau 28 Juni 2023.

"Kami bukan berbeda, tapi ini sudah putusan Pimpinan Muhamadiyah hingga akhirnya kita melaksanakan Idul Adha hari ini tanggal 28 Juni 2023," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/519/3145683/hewan_kurban-DeLf_large.jpg
Kocak, Kepala Kambing Kurban Terjepit Pilar Pagar Sesaat Sebelum Disembelih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145676/hewan_kurban-HI3J_large.jpg
Heboh Sapi Kurban Mengamuk, Kabur ke Tol Cibitung–Cilincing Dikejar-kejar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/510/3145385/penampakan_hercules_sapi_kurban_presiden_prabowo_yang_disembelih_di_kulonprogo-LNx1_large.jpg
Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145386/satgas_indobatt-jCnq_large.jpg
Salut! Kontingen Garuda Serahkan 100 Hewan Kurban di Tanah Perang Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145348/20000_kendaraan_melintas_di_jalur_puncak_pada_momen_libur_panjang_hari_raya_idul_adha_1446_hijriah-uFWh_large.jpg
Libur Panjang Idul Adha, 20.000 Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145342/daging_kurban_prabowo_gibran_di_masjid_istiqlal_untuk_makan_bergizi_2000_anak_yatim-I4uK_large.jpg
Daging Kurban Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal untuk Makan Bergizi 2.000 Anak Yatim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement