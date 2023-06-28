20 Ribu Jamaah Muhammadiyah Sholat Idul Adha di Lapangan Sempur Bogor

BOGOR - Sekitar 20 ribu jamaah Muhammadiyah menggelar sholat Idul Adha 1444 H di Lapangan Sempur Kota Bogor. Diperkirakan jumlah ini lebih banyak dibandingkan 2022.

"Alhamdulillah ini jamaah yang hadir sekitar 20 ribu orang ya. Mereka berbondong dari penjuru Kota Bogor menghadiri sholat Idul Adha di Lapangan Sempur. Kita bisa melihat rumput-rumput saking penuhnya gak keliatan sampe ujung sana," kata Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bogor Maulana Abdurahman Wahid, Rabu (28/6/2023).

Sholat Idul Adha kali ini yang menjadi imam dan khotib yakni Ketua Ustaz Maizar Madsuri selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bogor.

"Beliau sebagai pimpinan daerah Muhammadiyah yang terpilih dua minggu lalu di Sentul," tuturnya.

Sholat Idul Adha ini serentak dilakukan Muhammadiyah berdasarkan putusan dari pimpinan Muhammadiyah Pusat. Karena telah menetapkan Idul Adha jatuh pada 10 Dzulhijjah atau 28 Juni 2023.

"Kami bukan berbeda, tapi ini sudah putusan Pimpinan Muhamadiyah hingga akhirnya kita melaksanakan Idul Adha hari ini tanggal 28 Juni 2023," jelasnya.