Ribuan Warga Muhammadiyah Sholat Idul Adha di Lapangan Perguruan Ruhama

JAKARTA - Warga Persyarikatan Muhammadiyah di seluruh Indonesia tak terkecuali masyarakat Ciputat Timur merayakan gegap gempita Idul Adha 1444 Hijriah dengan menggelar sholat Idul Adha di lapangan Lapangan Sekolah Perguruan Tinggi Islam Ruhama Labschool, Kamis (28/6/2023).

Berdasarkan pantauan di lokasi mulai sekitar pukul 06.50 WIB, ribuan warga persyarikatan Muhammadiyah berduyun-duyun mendatangi Lapangan Sekolah Perguruan Tinggi Islam Ruhama Labschool. Tempat yang dipilih menjadi lokasi yang terbuka untuk melaksanakan sholat Idul Adha itu berada di Jalan Tarumanegara Nomor 67, Pisangan, Ciputat Timur.

Tampak ribuan warga persyarikatan dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Legoso dan Pondok Cabe Ilir yang berada di Tangerag Selatan khusyuk dan khidmat mendirikan sholat Id.

Salam menjalankan sholat Idul Adha kali ini, yang menjadi Imam shalat ialah Ust Dasrizal M Nainin. Sementara khatib Faozan Amar.

Salah satu jamaah bernama Faisal mengaku sangat senang dapat menjalankan sholat Idul Adha, meskipun tidak serentak dengan umat muslim lain. Meski ada perbedaan waktu pelakasanaan, dia mengaku sangat senang karena masyarakat dan pemerintah tidak menjadikan perbedaan sebagai permusuhan.