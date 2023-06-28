RPA Perindo Minta Polisi Tuntaskan Kasus Kekerasan Seksual Anak di Ciputat

TANGERANG SELATAN - Ketua Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo Jeannie Latumahina mendesak kepolisian menuntaskan kasus kekerasan seksual terhadap bocah 5 tahun berinisial AL di Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel).

Jeannie mengatakan, penyidik yang menangani kasus kekerasan seksual itu harus menyadari, penegakan hukum akan sangat berdampak pada psikologis korban, keluarga, hingga efek jera bagi pelaku kejahatan.

"Jangan adakan pembiaran dan membentuk paradigma masyarakat bahwa pelaku kekerasan seksual di bawah umur bisa bebas begitu saja. Kesalahan fatal jika hal ini terjadi," katanya, Rabu (28/6/23).

RPA Perindo yang dikomandoi Jeannie kembali mendatangi Mapolres Tangsel pada Selasa 27 Juni 2023. Kedatangan organisasi sayap perjuangan perempuan dan anak Partai Perindo itu untuk menanyakan komitmen penyidik PPA menuntaskan kasus yang menimpa AL tahun 2022 silam.

BACA JUGA: RPA Perindo Desak Polres Tangsel Tak Istimewakan Pelaku Kekerasan Seksual Bocah 5 Tahun

"Pendampingan hari ini dari RPA sebagai wujud komitmen RPA Perindo dalam memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada korban dan keluarga korban," jelasnya.