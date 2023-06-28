Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RPA Perindo Minta Polisi Tuntaskan Kasus Kekerasan Seksual Anak di Ciputat

Hambali , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |12:09 WIB
RPA Perindo Minta Polisi Tuntaskan Kasus Kekerasan Seksual Anak di Ciputat
Ketua RPA Partai Perindo Jeannie Latumahina. (MPI)
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Ketua Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo Jeannie Latumahina mendesak kepolisian menuntaskan kasus kekerasan seksual terhadap bocah 5 tahun berinisial AL di Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel).

Jeannie mengatakan, penyidik yang menangani kasus kekerasan seksual itu harus menyadari, penegakan hukum akan sangat berdampak pada psikologis korban, keluarga, hingga efek jera bagi pelaku kejahatan.

"Jangan adakan pembiaran dan membentuk paradigma masyarakat bahwa pelaku kekerasan seksual di bawah umur bisa bebas begitu saja. Kesalahan fatal jika hal ini terjadi," katanya, Rabu (28/6/23).

RPA Perindo yang dikomandoi Jeannie kembali mendatangi Mapolres Tangsel pada Selasa 27 Juni 2023. Kedatangan organisasi sayap perjuangan perempuan dan anak Partai Perindo itu untuk menanyakan komitmen penyidik PPA menuntaskan kasus yang menimpa AL tahun 2022 silam.

"Pendampingan hari ini dari RPA sebagai wujud komitmen RPA Perindo dalam memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada korban dan keluarga korban," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement