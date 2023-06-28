Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Berita Duka, Mantan Kasatpol PP DKI Effendi Anas Tutup Usia

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |12:27 WIB
Berita Duka, Mantan Kasatpol PP DKI Effendi Anas Tutup Usia
Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA  - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta periode 2010-2013, Effendi Anas meninggal dunia pada Selasa (27/6/2023).

“Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Almarhum Bpk. Effendi Anas (Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta Periode 2010-2013) pada hari Selasa, 27 Juni 2023),” tulis Satpol PP DKI di akun Instagramnya @satpolpp.dki dilihat Rabu (28/6/2023).

Dalam informasi itu, juga menyampaikan agar Allah Ta'ala melapangkan kubur dari Effendi Anas serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

“Semoga almarhum dilapangkan kuburnya, dihapuskan segala dosa-dosanya dan diterima di sisi Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174847/gibran_rakabuming_raka-lBaf_large.jpg
Gibran Pimpin Upacara Pemakaman Istri Mantan Wapres Umar Wirahadikusumah di TMP Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/18/3172036/syeikh_abdul_aziz-Edvo_large.jpg
Syekh Abdul Aziz, Mufti Besar Arab Saudi Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163639/igk_manila-J9Nm_large.jpg
Profil IGK Manila, Bapak Wushu yang Membawa Timnas Indonesia Raih Emas di SEA Games 1991
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163631/igk_manila-I9ME_large.jpg
IGK Manila Meninggal Dunia, Tokoh Olahraga yang Dikenal Sebagai Bapak Wushu Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/337/3159341/suryadharma_ali-M5kp_large.jpg
Tangis Wardatul Asriah Pecah di Samping Jenazah Suryadharma Ali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/337/3159324/suryadharma_ali-LhwZ_large.jpg
Profil Suryadharma Ali, Politikus Ulung Dua Kali Dipercaya SBY Jadi Menteri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement