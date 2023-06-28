Berita Duka, Mantan Kasatpol PP DKI Effendi Anas Tutup Usia

JAKARTA - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta periode 2010-2013, Effendi Anas meninggal dunia pada Selasa (27/6/2023).

“Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Almarhum Bpk. Effendi Anas (Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta Periode 2010-2013) pada hari Selasa, 27 Juni 2023),” tulis Satpol PP DKI di akun Instagramnya @satpolpp.dki dilihat Rabu (28/6/2023).

Dalam informasi itu, juga menyampaikan agar Allah Ta'ala melapangkan kubur dari Effendi Anas serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

“Semoga almarhum dilapangkan kuburnya, dihapuskan segala dosa-dosanya dan diterima di sisi Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan,” jelasnya.