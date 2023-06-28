MNC Peduli Salurkan Hewan Kurban untuk Warga yang Membutuhkan di Jakpus

JAKARTA - MNC Peduli menyalurkan ratusan hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 H. Hewan kurban itu salah satunya disalurkan di wilayah Jakarta Pusat.

Hewan kurban diserahkan langsung kepada warga Jakarta Pusat baik secara langsung maupun instansi terkait yakni di Kantor Kecamatan Menteng dan juga Kantor Kelurahan Kebon Sirih pada Rabu (28/6/2023).

Plt Lurah Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sendi Yusuf Maulana, mengucapkan terima kasih atas program dari MNC Peduli ini.

"Kami sangat berterima kasih sekali atas program MNC Peduli ini untuk membantu warga kami yang kebetulan mungkin kurang mampu atau dhuafa di wilayah kami," ujarnya.

Terkait distribusi, pihaknya akan menyerahkan sebagian hewan kurban kepada RW setempat. Lalu sisanya akan dipotong di kantor kelurahan kebon sirih, Jakarta Pusat.

"Jadi teknisnya nanti buat RW langsung kita serahkan ke pak RWnya, dan untuk di kelurahan kita potong (di kelurahan) ada tukang potong juga disini. Sesuai amanah yang diberikan ke kami akan kita distribusikan kepada warga dhuafa yang ada di kelurahan Kebon Sirih," ujar dia.

Sementara itu, Camat Menteng, Jakarta Pusat, Suprayogie mengungkapkan hal yang sama dimana pihaknya turut berterima kasih kepada MNC Peduli atas bantuan hewan kurban yang diterima. Rencananya kurban akan diberikan kepada petugas-petugas lapangan seperti petugas kebersihan di kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

"Saya ucapkan terima kasih kepada MNC peduli yang telah memberikan bantuan hewan kurban pada kecamatan Menteng. Insya Allah kita akan potong besok untuk para petugas di lapangan seperti petugas pengangkut sampah utamanya," kata dia.

Pemotongan akan dilaksanakan usai sholat Idul Adha besok, Kamis (29/6/2023). Lalu pembagian dilakukan pada siang hari hingga selesai.

"Harapan saya tahun-tahun berikutnya mudah-mudahan MNC peduli bisa lebih menjangkau khususnya di wilayah kami karena masih ada beberapa wilayah yang tergolong cukup padat. Semoga MNC peduli terus sukses makin jaya,"ungkapnya.