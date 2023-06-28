Bus Tabrak Angkot di Jalur Puncak, 3 Terluka

BOGOR - Kecelakaan melibatkan bus dan angkot terjadi di Jalan Raya Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (28/6/2023). Kecelakaan diduga, disebabkan bus mengalami gagal fungsi rem atau rem blong.

Kanit Lantas Polsek Cisarua, Iptu Ade Kamsa mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 08.00 WIB. Awalnya, bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) itu sedang melaju dari arah Puncak menuju Jakarta.

"Kronologinya tadi pas pagi sekitar jam 7-8 ada info dari warga bahwa ada kendaraan (bus) masuk ke parit karena informasi awal rem blong," kata Ade kepada wartawan, Rabu (28/6/2023).

Mendapat laporan tersebut, pihaknya bergegas menuju lokasi kejadian. Dari keterangan sementara sopir bus, kendaraannya itu memang diduga mengalami rem blong ketika melintas di jalanan menurun.

"Jadi dia sempat kontrol di depan Taman Safari, kemudian posisi mobil (bus) ini menurun," ujarnya.