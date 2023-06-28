Geger! Warga Jasinga Bogor Temukan Mayat Pria di Sungai

BOGOR - Warga Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan ditemukannya mayat laki-laki tanpa identitas di aliran Sungai Cipangaur. Jasad pria tersebut dibawa oleh polisi ke RSUD Leuwiliang.

Kapolsek Jasinga AKP Dedi Hermawan mengatakan, mayat itu ditemukan pada Selasa 27 Juni 2023. Berawal dari adanya warga yang melintas di dekat sungai melihat sosok manusia mengambang.

"Warga melapor ke tokoh desa dan Polsek Jasinga," kata Dedi dalam keterangannya, Rabu (28/6/2023).

Selanjutnya, polisi yang mendapat laporan langsung menuju ke lokasi kejadian. Benar saja, sosok tersebut merupakan mayat laki-laki tanpa identitas.

"Diduga korban meninggal dunia kurang lebih sejak 3 hari yang lalu, karena tubuh korban sendiri sudah mengalami pembengkakan," ujar Dedi.

Selanjutnya, jasad pria tersebut dibawa ke rumah sakit terdekat. Adapun mayat pria itu memiliki ciri-ciri mengenakan celana pendek warna merah tanpa baju, dan tidak ditemukan identitas apapun dari tubuhnya.

"Kami evakuasi ke RSUD Leuwiliang untuk dilakukan visum," pungkasnya.

(Arief Setyadi )