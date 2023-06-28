Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger! Warga Jasinga Bogor Temukan Mayat Pria di Sungai

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |14:15 WIB
Geger! Warga Jasinga Bogor Temukan Mayat Pria di Sungai
Penemuan mayat di sungai, Jasinga, Bogor (Foto: Dok BPBD Bogor/Putra R)
A
A
A

BOGOR - Warga Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan ditemukannya mayat laki-laki tanpa identitas di aliran Sungai Cipangaur. Jasad pria tersebut dibawa oleh polisi ke RSUD Leuwiliang.

Kapolsek Jasinga AKP Dedi Hermawan mengatakan, mayat itu ditemukan pada Selasa 27 Juni 2023. Berawal dari adanya warga yang melintas di dekat sungai melihat sosok manusia mengambang.

"Warga melapor ke tokoh desa dan Polsek Jasinga," kata Dedi dalam keterangannya, Rabu (28/6/2023).

Selanjutnya, polisi yang mendapat laporan langsung menuju ke lokasi kejadian. Benar saja, sosok tersebut merupakan mayat laki-laki tanpa identitas.

"Diduga korban meninggal dunia kurang lebih sejak 3 hari yang lalu, karena tubuh korban sendiri sudah mengalami pembengkakan," ujar Dedi.

Selanjutnya, jasad pria tersebut dibawa ke rumah sakit terdekat. Adapun mayat pria itu memiliki ciri-ciri mengenakan celana pendek warna merah tanpa baju, dan tidak ditemukan identitas apapun dari tubuhnya.

"Kami evakuasi ke RSUD Leuwiliang untuk dilakukan visum," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bogor mayat pria Mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement