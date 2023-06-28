Libur Idul Adha, Ribuan Warga Wisata ke Ragunan

JAKARTA - Libur Idul Adha 2023 menjadi momen bagi warga Jakarta untuk liburan dan melepaskan penat dengan mendatangi tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang kerap didatangi warga Jakarta dan sekitarnya adalah Taman Margasatwa Ragunan (TMR).

"Tercatat sudah ada lebih dari 5.547 pengunjung yang datang siang ini," ujar Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang pada wartawan, Rabu (28/6/2023).

Menurutnya, dari ribuan pengunjung itu, ada pengunjung yang membeli tiket daring sebanyak 592 orang, lima sepeda, 56 motor dan 46 mobil. Sedangkan pengunjung yang membeli tiket di tempat atau ofline sebanyak 4.955 orang, 29 sepeda, 576 motor, 388 mobil, dan tiga bus.

"Termasuk 332 orang pengunjung ke Pusat Primata Schmutzer dan 211 orang mendatangi Taman Satwa Anak," tuturnya.

Bambang menambahkan, pihaknya tidak mengadakan acara khusus saat liburan Idul Adha 2023 ini, hanya saja dipastikan Taman Margasatwa Ragunan tetap buka seperti hari biasa. Waktu buka TMR mulai pukul 10.00 hingga 16.00 WIB sesuai Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2018.

(Arief Setyadi )