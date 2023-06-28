Terima Hewan Kurban MNC Peduli, Warga Kebon Sirih: Alhamdulillah

JAKARTA-MNC Peduli menyalurkan ratusan hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 H. Salah satunya, kurban disalurkan di wilayah Jakarta Pusat.

Hewan kurban diserahkan langsung kepada warga Jakarta Pusat baik secara langsung maupun instansi terkait yakni di Kantor Kecamatan Menteng dan juga Kantor Kelurahan Kebon Sirih pada Rabu (28/6/2023).

Ketua RW 05 kelurahan Kebon Sirih, Achmad Reddyansyah, mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang diberikan MNC Peduli berupa hewan kurban untuk masyarakat yang membutuhkan. Nantinya daging hewan kurban itu akan disalurkan bersama dengan pengurus musholla setempat.

"Alhamdulillah bahwa MNC sudah memberikan kontribusi di wilayah kami. Untuk distribusi kami akan berkolaborasi dengan pengurus musholla dan memberikan semuanya kepada wilayah yang kurang mampu atau kaum dhuafa,"kata Reddy.

Sementara itu, Camat Menteng, Jakarta Pusat, Suprayogie mengungkapkan hal yang sama dimana pihaknya turut berterima kasih kepada MNC Peduli atas bantuan hewan kurban yang diterima. Rencananya kurban akan diberikan kepada petugas-petugas lapangan seperti petugas kebersihan di kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

"Saya ucapkan terima kasih kepada MNC peduli yang telah memberikan bantuan hewan kurban pada kecamatan Menteng. Insya Allah kita akan potong besok untuk para petugas di lapangan seperti petugas pengangkut sampah utamanya,"kata dia.

Untuk pemotongan akan dilaksanakan usai sholat idul adha besok, Kamis (29/6/2023). Lalu pembagian dilakukan pada siang hari hingga selesai.

"Harapan saya tahun-tahun berikutnya mudah-mudahan MNC peduli bisa lebih menjangkau khususnya di wilayah kami karena masih ada beberapa wilayah yang tergolong cukup padat. Semoga MNC peduli terus sukses makin jaya,"pungkasnya.