Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2.313 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Idul Adha 1444 di Jakarta

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |14:28 WIB
2.313 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Idul Adha 1444 di Jakarta
Sebanyak 2.313 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan Idul Adha di Jakarta. (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 2.313 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan sejumlah titik kegiatan Idul Adha 1444 Hijriah pada 28-29 Juni 2023.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, 2.313 personel tersebut terdiri atas 703 anggota dari Polda Metro Jaya, 130 anggota TNI, 40 dari unsur Pemda DKI Jakarta, dan jajaran Polres dari wilayah hukum Polda Metro Jaya 1.440 anggota.

"Terkait pengamanan tentu menjalankan ibadah semuanya beberapa titik direncanakan dari Polda Metro Jaya akan melakukan pengaman-pengamanan dalam rangka melaksanakan kegiatan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (28/6/2023).

Trunoyudo berharap masyarakat khususnya warga Jakarta bisa menjaga kebersamaan dan saling menghargai didalam perbedaan merayakan Idul Adha 1444 Hijriah.

"Dalam pelaksanaan ibadah tentunya keputusan pemerintah dari Kemenag sudah memutuskan dan tentunya seluruh masyarakat juga menjaga kebersamaan ini dalam melaksanakan ibadah dan saling menghargai, " ujarnya.

Trunoyudo mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan libur dan melakukan kegiatan bersama keluarga dan berhati-hati jika melakukan perjalanan ke tempat wisata.

"Selain lakukan pengamanan di sejumlah tempat ibadah, kami juga akan berkoordinasi untuk tempat-tempat yang memiliki pengamanan internal untuk tempat wisata, " ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/519/3145683/hewan_kurban-DeLf_large.jpg
Kocak, Kepala Kambing Kurban Terjepit Pilar Pagar Sesaat Sebelum Disembelih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145676/hewan_kurban-HI3J_large.jpg
Heboh Sapi Kurban Mengamuk, Kabur ke Tol Cibitung–Cilincing Dikejar-kejar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/510/3145385/penampakan_hercules_sapi_kurban_presiden_prabowo_yang_disembelih_di_kulonprogo-LNx1_large.jpg
Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145386/satgas_indobatt-jCnq_large.jpg
Salut! Kontingen Garuda Serahkan 100 Hewan Kurban di Tanah Perang Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145348/20000_kendaraan_melintas_di_jalur_puncak_pada_momen_libur_panjang_hari_raya_idul_adha_1446_hijriah-uFWh_large.jpg
Libur Panjang Idul Adha, 20.000 Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145342/daging_kurban_prabowo_gibran_di_masjid_istiqlal_untuk_makan_bergizi_2000_anak_yatim-I4uK_large.jpg
Daging Kurban Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal untuk Makan Bergizi 2.000 Anak Yatim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement