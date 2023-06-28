2.313 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Idul Adha 1444 di Jakarta

Sebanyak 2.313 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan Idul Adha di Jakarta. (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Sebanyak 2.313 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan sejumlah titik kegiatan Idul Adha 1444 Hijriah pada 28-29 Juni 2023.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, 2.313 personel tersebut terdiri atas 703 anggota dari Polda Metro Jaya, 130 anggota TNI, 40 dari unsur Pemda DKI Jakarta, dan jajaran Polres dari wilayah hukum Polda Metro Jaya 1.440 anggota.

"Terkait pengamanan tentu menjalankan ibadah semuanya beberapa titik direncanakan dari Polda Metro Jaya akan melakukan pengaman-pengamanan dalam rangka melaksanakan kegiatan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (28/6/2023).

Trunoyudo berharap masyarakat khususnya warga Jakarta bisa menjaga kebersamaan dan saling menghargai didalam perbedaan merayakan Idul Adha 1444 Hijriah.

"Dalam pelaksanaan ibadah tentunya keputusan pemerintah dari Kemenag sudah memutuskan dan tentunya seluruh masyarakat juga menjaga kebersamaan ini dalam melaksanakan ibadah dan saling menghargai, " ujarnya.

Trunoyudo mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan libur dan melakukan kegiatan bersama keluarga dan berhati-hati jika melakukan perjalanan ke tempat wisata.

"Selain lakukan pengamanan di sejumlah tempat ibadah, kami juga akan berkoordinasi untuk tempat-tempat yang memiliki pengamanan internal untuk tempat wisata, " ucapnya.