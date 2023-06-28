Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Peduli Salurkan Hewan Kurban untuk Warga Jakarta Barat

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |14:31 WIB
MNC Peduli Salurkan Hewan Kurban untuk Warga Jakarta Barat
Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - MNC Peduli menyalurkan ratusan hewan kurban kepada masayarakat yang membutuhkan. Bantuan ini dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 H.

Salah satunya, MNC Peduli menyalurkan hewan kurban kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jakarta Barat.

Hewan kurban diserahkan langsung kepada warga Kebon Jeruk baik secara langsung maupun instansi kecamatan, kelurahan dan kepolisian setempat. Hewan kurban diserahkan di Kantor Kecamatan Kebon Jeruk pada Rabu (28/6/2022).

"Saya mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan hewan kurban untuk warga RW 010, yang mungkin pada tahun ini berjumlah 8 ekor," ujar Ketua RW 010 Kecamatan Kebon Jeruk, Abdul Hamid kepada wartawan.

Nantinya kata dia, hewan kurban yang telah diberikan oleh MNC Peduli akan disalurkan ke masyarakat sekitar yang membutuhkan.

"Akan kami salurkan kepada warga saya yang memang betul-betul membutuhkan daging hewan kurban tersebut," pungkasnya.

Di hari yang sama, MNC Peduli juga menyerahkan sapi kurban melalui Kodim Jakarta Barat.

Sementara itu, Ketua MNC Peduli Syafril Nasution mengungkapkan, kegiatan ini sudah lama dilaksanakan sejak 2013.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/519/3145683/hewan_kurban-DeLf_large.jpg
Kocak, Kepala Kambing Kurban Terjepit Pilar Pagar Sesaat Sebelum Disembelih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145676/hewan_kurban-HI3J_large.jpg
Heboh Sapi Kurban Mengamuk, Kabur ke Tol Cibitung–Cilincing Dikejar-kejar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/510/3145385/penampakan_hercules_sapi_kurban_presiden_prabowo_yang_disembelih_di_kulonprogo-LNx1_large.jpg
Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145386/satgas_indobatt-jCnq_large.jpg
Salut! Kontingen Garuda Serahkan 100 Hewan Kurban di Tanah Perang Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145348/20000_kendaraan_melintas_di_jalur_puncak_pada_momen_libur_panjang_hari_raya_idul_adha_1446_hijriah-uFWh_large.jpg
Libur Panjang Idul Adha, 20.000 Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145342/daging_kurban_prabowo_gibran_di_masjid_istiqlal_untuk_makan_bergizi_2000_anak_yatim-I4uK_large.jpg
Daging Kurban Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal untuk Makan Bergizi 2.000 Anak Yatim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement