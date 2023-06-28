MNC Peduli Salurkan Hewan Kurban untuk Warga Jakarta Barat

JAKARTA - MNC Peduli menyalurkan ratusan hewan kurban kepada masayarakat yang membutuhkan. Bantuan ini dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 H.

Salah satunya, MNC Peduli menyalurkan hewan kurban kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jakarta Barat.

Hewan kurban diserahkan langsung kepada warga Kebon Jeruk baik secara langsung maupun instansi kecamatan, kelurahan dan kepolisian setempat. Hewan kurban diserahkan di Kantor Kecamatan Kebon Jeruk pada Rabu (28/6/2022).

"Saya mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan hewan kurban untuk warga RW 010, yang mungkin pada tahun ini berjumlah 8 ekor," ujar Ketua RW 010 Kecamatan Kebon Jeruk, Abdul Hamid kepada wartawan.

Nantinya kata dia, hewan kurban yang telah diberikan oleh MNC Peduli akan disalurkan ke masyarakat sekitar yang membutuhkan.

"Akan kami salurkan kepada warga saya yang memang betul-betul membutuhkan daging hewan kurban tersebut," pungkasnya.

Di hari yang sama, MNC Peduli juga menyerahkan sapi kurban melalui Kodim Jakarta Barat.

Sementara itu, Ketua MNC Peduli Syafril Nasution mengungkapkan, kegiatan ini sudah lama dilaksanakan sejak 2013.