Tragis, Kurir Sepeda Tewas Ditabrak Truk di Dekat JPO Jelambar Baru

JAKARTA - Seorang kurir jasa angkutan barang tewas tertabrak truk saat mengendarai sepeda di kawasan Jalan Pangeran Tubagus Angke, Jelambar, Jakarta Barat. Video peristiwa tersebut viral di media sosial karena pelaku sempat melarikan diri.

Hal itu terlihat pada akun Instagram @wmswestbike. Dalam narasi yang disebutkan, korban mengalami kecelakaan saat ingin mengambil barang di Hub paket. Pengemudi truk dan kenek yang menabrak korban tersebut sempat melarikan diri meski kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian.

Kasi Laka Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Diella Kartika Artha mengatakan, kejadian ini diketahui pada Senin 26 Juni 2023. Saat itu, truk yang dikemudikan oleh pelaku berinisial CB melaju dari arah Barat Jalan Pangeran Tubagus Angke.

"Sesampainya di dekat Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Jelambar Baru, menyerempet Sepeda M yang melaju searah di depan kirinya," ujar dia saat dihubungi, Rabu (28/6/2023).