Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis, Kurir Sepeda Tewas Ditabrak Truk di Dekat JPO Jelambar Baru

Erfan Maruf , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |14:40 WIB
Tragis, Kurir Sepeda Tewas Ditabrak Truk di Dekat JPO Jelambar Baru
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang kurir jasa angkutan barang tewas tertabrak truk saat mengendarai sepeda di kawasan Jalan Pangeran Tubagus Angke, Jelambar, Jakarta Barat. Video peristiwa tersebut viral di media sosial karena pelaku sempat melarikan diri.

Hal itu terlihat pada akun Instagram @wmswestbike. Dalam narasi yang disebutkan, korban mengalami kecelakaan saat ingin mengambil barang di Hub paket. Pengemudi truk dan kenek yang menabrak korban tersebut sempat melarikan diri meski kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian.

Kasi Laka Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Diella Kartika Artha mengatakan, kejadian ini diketahui pada Senin 26 Juni 2023. Saat itu, truk yang dikemudikan oleh pelaku berinisial CB melaju dari arah Barat Jalan Pangeran Tubagus Angke.

"Sesampainya di dekat Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Jelambar Baru, menyerempet Sepeda M yang melaju searah di depan kirinya," ujar dia saat dihubungi, Rabu (28/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282/kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171407/pramono-Kp1S_large.jpg
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Pramono: Kami Evaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171061/kecelakaan-Xsnp_large.jpg
Kecelakaan Beruntun di Tol Japek Arah Jakarta, Lalin Tersendat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171006/kecelakaan-lZsG_large.jpg
Tragis, Pemotor Tewas Kecelakaan di Flyover Pancoran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement