HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terima Bantuan Hewan Kurban dari MNC Peduli, Kapolsek Kebon Jeruk Siap Salurkan ke Masyarakat

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |14:50 WIB
Kapolsek Kebon Jeruk Kompol Fatimah. (MPI/Bachtiar Rojab)
Kapolsek Kebon Jeruk Kompol Fatimah. (MPI/Bachtiar Rojab)
A
A
A

JAKARTA - MNC Peduli menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat prasejahtera di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Polsek Kebon Jeruk mengapresiasi kegiatan tersebut.

Hewan kurban ini diberikan kepada masing-masing perwakilan Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kebon Jeruk Polsek Kebon Jeruk, dan Koramil Kebon Jeruk pada Rabu (28/6/2023).

Kapolsek Kebon Jeruk, Kompol Fatimah dan jajarannya sangat mengapresiasi langkah MNC Peduli. Terlebih, bantuan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat sekitar.

"Saya ucapkan terima kasih untuk MNC Peduli. Ini penerimaan hewan kurban saya akan sampaikan dan bagikan untuk masyarakat di sekitaran Polsek di wilayah Polsek atau Kecamatan Kebon jeruk," ungkap Fatimah.

Ia berharap, dengan adanya bantuan dari MNC Peduli ini mampu terus mengeratkan tali silaturahmi. Termasuk, menjadikan MNC Peduli semakin di depan dan terus bermanfaat bagi masyarakat.

