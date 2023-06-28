Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Peduli Salurkan Sapi Kurban ke Polres Jakarta Pusat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |14:59 WIB
MNC Peduli Salurkan Sapi Kurban ke Polres Jakarta Pusat
MNC Peduli salurkan hewan kurban di Jakpus. (MPI)
JAKARTA - MNC Peduli menyalurkan hewan kurban berupa sapi kepada Polres Metro Jakarta Pusat, Rabu (28/6/2023). Pemberian hewan kurban ini dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah.

Direktur Litigasi MNC Gabriel Mahjudin menyebutkan, pemberian hewan kurban ini merupakan sebagai bentuk kepedulian untuk berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Hari ini saya mewakili MNC Peduli menyalurkan hewan kurban itu ke Polres Metro Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili Kompol Saiful Anwar Kasikum Polres Jakarta Pusat, 1 ekor sapi,” kata Gabriel saat ditemui di Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (28/6/2023).

“Ini sebagai bentuk kepedulian dari MNC Peduli, juga itu mengumpulkan dari donasi-donasi masyarakat yang mampu untuk berbagi dengan yang memang berhak dalam hal ini menerimanya seperti teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memang membutuhkan,” sambungnya.

Gabriel mengatakan, selain sapi dan kambing kurban, MNC Peduli menyalurkan bantuan lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan. Jika dijumlah, satu juta orang pernah mendapatkan program operasi katarak.

“MNC Peduli ini bukan hanya menyalurkan hewan kurban sebetulnya itu juga seperti bencana banjir, kebakaran atau gempa bumi dan juga MNC menyalurkan untuk seperti kesehatan, pendidikan sebagai contoh kesehatan itu kita udah 1 juta orang yang kita operasi bibir sumbing, katarak dan hernia,” jelas dia.

Sebagai informasi, sebelumnya MNC Peduli juga menyalurkan 10 sapi kurban kepada Polda Metro Jaya pada Hari Raya Idul Adha 2023. Pemberian sapi di Polda Metro Jaya diterima Ditreskrimum Polda Metro, Kombes Hengki Haryadi.

Halaman:
1 2
      
