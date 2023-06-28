MNC Peduli dan MNC Land Salurkan Hewan Kurban ke Masyarakat Cibinong dan Cigombong

BOGOR - MNC Peduli menyalurkan ratusan hewan kurban kepada masayarakat yang membutuhkan memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Salah satunya, MNC Peduli melalui MNC Land menyalurkan hewan kurban kepada warga yang membutuhkan di wilayah Kabupaten Bogor.

Kali ini, pembagian hewan kurban diserahkan ke dua lokasi, yaitu Masjid Agung Baitul Faidzin, Kecamatan Cibinong dan di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong.

Ketua Panitia Hewan Kurban Masjid Agung Baitul Faidzin, Ahmad Kamaludin, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas penyaluran hewan kurban dari MNC Peduli melalui MNC Land ini.

"Terima kasih kepada MNC Peduli yang telah memberikan hewan kurban untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan hewan kurban ini akan memberikan keberkahan untuk semuanya," kata Ahmad di lokasi, Rabu (28/6/2023).

Ia menyebutkan, semua hewan kurban sapi yang ada di Masjid Agung Baitul Faidzin akan disembelih dan disalurkan ke semua warga Kabupaten Bogor. Khusus hewan kurban dari MNC Peduli dan MNC Land akan diberikan ke salah satu majelis taklim di wilayah Kecamatan Caringin.

"Semua hewan kurban didistribusikan ke masyarakat Kabupaten Bogor, pondok pesantren, majelis taklim dan sebagainya. Khusus MNC ini akan diberikan ke majelis taklim di Kecamatan Caringin," ucap Ahmad.

Sementara itu, Kepala Desa Wates Jaya Rudi Irawan turut berterima kasih kepada MNC Peduli dan MNC Land atas hewan kurban yang disalurkan. Diharapkan, hewan kurban ini dapat menjadi manfaat dan berkah untuk warganya.

"Saya ucapkan terima kasih banyak kepada MNC Land dan MNC Peduli yang telah memberikan hewan kurban berupa domba. Mudah-mudahan hewan kurban ini bermanfaat warga sekitar Desa Wates Jaya memberikan keberkahan buat warga kami dan mudah-mudahan ke depannya MNC Land tambah jaya lagi, tambah sukses lagi dan memberikan kontribusi lebih banyak lagi untuk pemerintahan Desa Wates Jaya," tutur Rudi.