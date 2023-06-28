Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Peduli dan MNC Land Salurkan Hewan Kurban ke Masyarakat Cibinong dan Cigombong

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |15:08 WIB
MNC Peduli dan MNC Land Salurkan Hewan Kurban ke Masyarakat Cibinong dan Cigombong
MNC Peduli dan MNC Land salurkan hewan kurban ke Cigombong dan Cibinong. (MPI)
A
A
A

BOGOR - MNC Peduli menyalurkan ratusan hewan kurban kepada masayarakat yang membutuhkan memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Salah satunya, MNC Peduli melalui MNC Land menyalurkan hewan kurban kepada warga yang membutuhkan di wilayah Kabupaten Bogor.

Kali ini, pembagian hewan kurban diserahkan ke dua lokasi, yaitu Masjid Agung Baitul Faidzin, Kecamatan Cibinong dan di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong.

Ketua Panitia Hewan Kurban Masjid Agung Baitul Faidzin, Ahmad Kamaludin, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas penyaluran hewan kurban dari MNC Peduli melalui MNC Land ini.

"Terima kasih kepada MNC Peduli yang telah memberikan hewan kurban untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan hewan kurban ini akan memberikan keberkahan untuk semuanya," kata Ahmad di lokasi, Rabu (28/6/2023).

Ia menyebutkan, semua hewan kurban sapi yang ada di Masjid Agung Baitul Faidzin akan disembelih dan disalurkan ke semua warga Kabupaten Bogor. Khusus hewan kurban dari MNC Peduli dan MNC Land akan diberikan ke salah satu majelis taklim di wilayah Kecamatan Caringin.

"Semua hewan kurban didistribusikan ke masyarakat Kabupaten Bogor, pondok pesantren, majelis taklim dan sebagainya. Khusus MNC ini akan diberikan ke majelis taklim di Kecamatan Caringin," ucap Ahmad.

Sementara itu, Kepala Desa Wates Jaya Rudi Irawan turut berterima kasih kepada MNC Peduli dan MNC Land atas hewan kurban yang disalurkan. Diharapkan, hewan kurban ini dapat menjadi manfaat dan berkah untuk warganya.

"Saya ucapkan terima kasih banyak kepada MNC Land dan MNC Peduli yang telah memberikan hewan kurban berupa domba. Mudah-mudahan hewan kurban ini bermanfaat warga sekitar Desa Wates Jaya memberikan keberkahan buat warga kami dan mudah-mudahan ke depannya MNC Land tambah jaya lagi, tambah sukses lagi dan memberikan kontribusi lebih banyak lagi untuk pemerintahan Desa Wates Jaya," tutur Rudi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/338/3163918/mnc_peduli-qLwE_large.jpg
Rayakan HUT ke-80 RI, MNC Peduli Ajak Anak SDN Menteng 01 Tanamkan Semangat Kebangsaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161001/mnc_peduli-cICU_large.jpg
MNC Peduli Bangkitkan Daya Saing Pelajar Lewat Edukasi Literasi Digital di SMKN 16 Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/337/3155600/mnc_peduli-NlUI_large.jpg
MNC Peduli dan MNC Land Ajarkan Konsep Green School di SDN Babakan Kencana Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/1/3152205/mnc_peduli_borong_5_penghargaan_diakui_jadi_pelopor_ekonomi_sirkular-3952_large.jpg
MNC Peduli Borong 5 Penghargaan, Diakui Jadi Pelopor Ekonomi Sirkular
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/1/3152203/mnc_peduli_raih_5_penghargaan_nusantara_csr_awards_2025-ajkQ_large.jpg
MNC Peduli Raih 5 Penghargaan Nusantara CSR Awards 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/1/3145354/mnc_peduli_salurkan_hewan_kurban_ke_ponpes_nurul_iman_jakarta_selatan-pYJt_large.jpg
MNC Peduli Salurkan Hewan Kurban ke Ponpes Nurul Iman Jakarta Selatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement