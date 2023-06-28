Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Peduli Salurkan Hewan Kurban Lewat Kodim 0503 Jakbar, Dandim Ucapkan Terima Kasih

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |15:28 WIB
MNC Peduli Salurkan Hewan Kurban Lewat Kodim 0503 Jakbar, Dandim Ucapkan Terima Kasih
MNC Peduli salurkan hewan kurban ke Kodim 0503 Jakbar. (MPI/Bachtiar Rojab)
A
A
A

JAKARTA - MNC Peduli kembali menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Salah satunya diberikan kepada masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Barat melalui Kodim 0503 Jakbar.

Komandan Kodim 0503/Jakarta Barat, Letkol Inf Eko Syah Putra Siregar mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih dengan adanya pemberian hewan kurban berupa sapi dari MNC Peduli ini.

"Kami dari Kodim 0503 Jakarta Barat pertama sekali mengucapkan ribuan terima kasih kepada MNC Peduli atas pemberian satu ekor sapi, dalam rangka Idul Adha tahun 2023 ini," ujar Eko kepada wartawan, Rabu (28/6/2023).

Terlebih, ia menyebutkan, setiap tahunnya Kodim 0503 Jakarta Barat selalu konsisten bekerja sama dengan MNC Peduli terkait hewan kurban tersebut.

"Sejauh ini sangat mengapresiasi karena setiap tahunnya kita selalu diberikan dukungan oleh MNC Peduli," ujarnya.

Ia berharap, dengan adanya penyaluran hewan kurban ini mampu membuat hubungan antara Kodim 0503 dan MNC Peduli semakin erat. Serta, terus bersama-sama menyalurkan kegiatan positif terhadap masyarakat.

"Ke depannya kami dari kodim 0503 Jakarta Barat mengharapkan sekali kita bisa dapat meningkatkan hubungan, dalam hal ini mungkin kami dari Kodim yang juga bisa memberikan sumbangsih terhadap masyarakat," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
