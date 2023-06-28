Truk Kontainer Terperosok, Jalan Raya Kalimalang Macet Parah!

BEKASI - Macet parah terjadi di Jalan Raya Kalimalang, Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Penyebabnya truk kontainer yang jeblos dan muatannya melintang hingga menutup hampir seluruh badan jalan.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia pukul 14.40 WIB, roda bagian kepala truk terlihat jeblos pada saluran air. Truk terlihat hendak memasuki area ruko yang berada di sisi jalan sebelah kiri.

Peti kemas truk yang diangkut pun melintang ke arah jalan utama. Bahkan, hampir seluruh badan jalan tertutup oleh peti kemas.

Jalan yang sedianya dapat digunakan tiga lajur terpaksa hanya bisa digunakan oleh satu kendaraan mobil berukuran minibus. Sementara mobil berukuran yang lebih besar harus bergantian memilih akses parkir ruko yang juga hanya muat untuk satu kendaraan.

“Ada bunyi brak gitu terus saya pikir ada apa, ternyata truk yang ini terperosok. Truk memang mau parkir di ruko area sini,” kata Dewi warga setempat, Rabu (28/6/2023).