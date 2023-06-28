Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mayat Lansia Telanjang Ditemukan di Tangerang Gegerkan Warga

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |15:53 WIB
Mayat Lansia Telanjang Ditemukan di Tangerang Gegerkan Warga
Ilustrasi mayat (Foto: Freepik)
A
A
A

TANGERANG - Seorang perempuan lanjut usia (lansia) ditemukan tak bernyawa di rumahnya, Perumahan Griya Sangiang Mas, RT 01, RW 07, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang. Penemuan ini pun mengegerkan warga setempat.

Salah satu warga, Mutty Deviani mengatakan, mayat itu ditemukan pada Selasa 27 Juni 2023 malam. Saat ditemukan, lansia itu tak mengenakan busana.

"Saya langsung hubungi pihak terkait untuk di cek gak lama polisi datang dan di cek memang benar ada mayat ditemukan telanjang," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Rabu, (28/6/2023).

Dia mengungkapkan penemuan ini bermula ketika warga mencium bau busuk yang menyengat di rumah Lansia tersebut. Diduga, lansia itu sudah meninggal beberapa hari lalu.

"Sudah membiru (kondisi tubuh), dan agak bengkak karena sepertinya sudah lama meninggalnya," katanya.

Dia mengaku tak mengetahui penyebab meninggalnya lansia tersebut. Saat ini, jasad lansia sudah dievakuasi ke rumah sakit.

"Belum tau pasti kejadian meninggalnya karena apa," katanya.

