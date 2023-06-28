Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pj Gubernur Heru Budi Akan Sholat Idul Adha di Balai Kota DKI

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |16:09 WIB
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Foto: MPI)
JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono beserta jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dipastikan akan melaksanakan Sholat Idul Adha 1444 Hijriyah di halaman Balai Kota Jakarta pada Kamis 29 Juni 2023.

"Di halaman Balai Kota, jam 06.30 WIB," ujar Kepala Biro Sekretariat Daerah DKI Jakarta Muhammad Mawardi saat dikonfirmasi awak media, Rabu (28/6/2023).

Selain itu, Mawardi menambahkan, untuk di Balai Kota DKI Jakarta tidak ada pemotongan hewan kurban. "Tidak ada pemotongan hewan kurban di Balai Kota," katanya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan menyelenggarakan Sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Halaman Balai Kota pada 10 Zulhijah, atau Kamis 29 Juni 2023.

Pelaksana Harian (Plh) Sekertaris KORPRI DKI Jakarta M Arif Rachman mengatakan, sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah (SE Sekda) Nomor: 26/SE/2023, Pemprov DKI akan menyelenggarakan Sholat Idul Adha dan kurban bertema 'Kurban Bukti Cinta kepada Sesama'.

"Pelaksanaan Sholat Idul Adha 1444 H di halaman Balai Kota DKI, terbuka untuk umum," kata Arif dalam keterangan resminya, Selasa 27 Juni 2023.

Arif menjelaskan, untuk khotib Sholat Idul Adha 1444 H menghadirkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Dr KH Asrorun Ni'am Sholeh MA.

(Arief Setyadi )

      
