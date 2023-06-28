Diduga Copet, Pria Ditangkap Jamaah Sholat Idul Adha di Jaksel

JAKARTA - Heboh seorang pria diamankan para jamaah Sholat Idul Adha lantaran diduga pelaku copet usai sholat di Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam video yang beredar, terlihat pria yang diduga copet digiring oleh para jamaah dengan cara dipaksa masuk ke dalam kantor Masjid Agung Al Azhar, Jakarta Selatan.

Dari kejadian itu, diduga pria tersebut hendak mengambil gawai milik seorang jamaah yang baru selesai Sholat Idul Adha. Beruntung, pria terduga copet itu tak sempat diamuk oleh jamaah sholat lainnya.

Menerima laporan tersebut, Polsek Kebayoran Baru turun tangan menyelidiki kasus tersebut. "Iya (proses diselidiki), petugas sudah ke sana," kata Kapolsek Kebayoran Baru Kompol Tribuana Roseno saat dikonfirmasi, Rabu (28/6/2023).

Karena masih proses penyelidikan, Tribuana belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Terlebih, sampai saat ini belum ada pelapor yang melaporkan kejadian copet tersebut.

"Tidak ada laporan ke polsek," katanya.