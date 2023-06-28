Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh! Rumah di Kemayoran Jadi Sarang Aborsi, 7 Orang Ditangkap, 1 Wanita Cantik

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |18:06 WIB
Heboh! Rumah di Kemayoran Jadi Sarang Aborsi, 7 Orang Ditangkap, 1 Wanita Cantik
Rumah Jadi Sarang Aborsi di Kemayoran/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek sebuah rumah di kawasan Jalan Merah Delima, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pasalnya, tempat tersebut dijadikan sebagai tempat praktek aborsi.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin mengatakan, polisi membongkar klinik aborsi tersebut dikarenakan adanya laporan warga yang curiga.

"Terbongkarnya tempat praktek yang diduga sebagai tempat aborsi dari laporan warga yang curiga akan adanya aktifitas di lokasi tersebut," ujar Komarudin di lokasi, Rabu (28/6/2023).

Komarudin menuturkan, pihaknya juga telah mengamankan tujuh orang termasuk sang eksekutor aborsi. Pihaknya, juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Kami amankan SM seorang wanita yang sebagai eksekutor aborsi, dia hanya ibu rumah tangga dan bukan orang medis," imbuhnya.

Komarudin menambahkan, pelaku lain yang diamankan yakni NA yang merupakan asisten dari SM. NA diketahui berperan sebagai pengantar jemput pasien dalam praktek tersebut. "Mereka sangat rapih sehingga mengecoh warga," imbuhnya.

