HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Idul Adha, 4.231 Wisatawan Kunjungi Monas

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |19:25 WIB
Libur Idul Adha, 4.231 Wisatawan Kunjungi Monas
Monas (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan wisatawan lokal dan mancanegara mengunjungi kawasan wisata hingga puncak Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat pada libur Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah yang bertepatan dengan libur sekolah, Rabu (28/6/2023).

"Data sementara sampai dengan pukul 14.00 WIB kurang lebih 4.231 wisatawan terdiri dari 2.750 dewasa, 1.402 anak, dan 79 wisatawan mancanegara," kata Kepala UPT Monas, Isa Sarnuri saat dikonfirmasi.

Isa menambahkan, tidak ada acara khusus menyambut wisatawan saat libur Idul Adha 1444 H tahun ini. Sebab, kegiatan fokus untuk memeriahkan HUT RI Agustus mendatang.

"Kegiatan difokuskan untuk memeriahkan HUT RI," ucapnya.

Isa menjelaskan, untuk kawasan Monas buka sejak pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. Sedangkan Tugu Monas buka sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB.

Sebagai informasi untuk tiket Monas hanya dapat menggunakan JakCard atau kartu sejenis yang dikeluarkan Bank DKI. Sementara itu, untuk wisatawan yang tidak memiliki kartu JakCard pihak Monas menyediakan di loket dengan biaya Rp40.000 untuk pembelian kartu dan saldo awal.

Kemudian, untuk tiket Tugu atau Puncak Monas sebesar Rp15.000 untuk dewasa, Rp8.000 untuk mahasiswa dan Rp4.000 untuk anak-anak. Sedangkan tiket masuk museum sebesar Rp5.000 untuk dewasa, Rp3.000 untuk mahasiswa, dan Rp2.000 untuk anak-anak.

(Arief Setyadi )

      
