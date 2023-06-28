Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Pasar Rebo Geger, Jasad Bayi Baru Lahir Ditemukan Terapung di Kali Baru

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |19:34 WIB
Warga Pasar Rebo Geger, Jasad Bayi Baru Lahir Ditemukan Terapung di Kali Baru
Petugas evakuasi jasad bayi di aliran Kali Baru (Foto: M Farhan)
A
A
A

JAKARTA - Penemuan jasad bayi di aliran Kali Baru, tepatnya di Jalan Raya Bogor Km 22, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, warga sekitar sempat heboh. Pasalnya, jasad bayi yang diperkirakan berjenis kelamin perempuan dan berusia baru dilahirkan tersebut ditemukan terapung dalam kondisi membusuk di pinggiran Kali Baru.

Kanit Reskrim Polsek Pasar Rebo, AKP Lilik Budiyanto menyampaikan jajarannya menerima laporan dari warga atas temuan jasad bayi bernasib nahas tersebut. Dirinya bersama anggotanya langsung mendatangi lokasi guna melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan evakuasi jasad bayi malang tersebut.

"Kita mendapatkan info dari warga sekitar yang menemukan jasad bayi mengapung di kali. Jadi kita langsung melakukan cek TKP, dan lakukan olah TKP, setelah langsung dilakukan pemindahan atas bayi tersebut," ujar Lilik kepada wartawan di lokasi, Rabu (28/6/2023).

Lilik mengungkapkan, jajarannya belum bisa memastikan kondisi jasad bayi. Ia menambahkan, saat ini jasad bayi tersebut hendak dibawa ke RS Polri, Kramat Jati, guna dilakukan visum untuk mengetahui dugaan penyebab tewasnya bayi tersebut.

"Kalau untuk keterangan kita belum bisa mengasih simpulan, tapi jasad langsung dibawa ke rumah sakit, biar nanti rumah sakit yang bisa menjelaskan dari hasil visum," ujar Lilik.

Untuk sementara ini, Lilik menegaskan, pihaknya akan segera mencari pelaku pembuang jasad bayi perempuan itu di Kali Baru.

"Jenis kelamin dari jasad bayi itu diperkirakan perempuan. Kita akan tindaklanjuti siapa yang melakukan pembuangan bayi tersebut," ujar Lilik.

