HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kawal Sholat Idul Adha di Bogor, Ratusan Aparat Gabungan Diterjunkan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |19:57 WIB
Kawal Sholat Idul Adha di Bogor, Ratusan Aparat Gabungan Diterjunkan
Kapolresta Bogor Kota, Kombes Bismo Teguh Prakoso (Foto: MPI/Putra)
A
A
A

BOGOR - Sebanyak 257 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan Hari Raya Idul Adha 1444H di Kota Bogor. Personel tersebut akan disebar untuk mengamankan lokasi yang dijadikan Solat Ied.

"Hari ini tadi di Sempur telah kita amankan, besok kita juga amankan pelaksanaan solat Ied di berbagai masjid maupun lapangan di wilayah Kota Bogor," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kepada wartawan, Rabu (28/6/2023).

Sedikitnya, ada 203 lokasi yang akan menggelar solat Ied. Pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi adanya tindak kriminal maupun yang lainnya.

"Sehingga bisa mengamankan kendaraan motor mobil milik masyarakat sehingga masyarakat bisa aman, dan juga arus lalu lintas aman," jelasnya.

Selain itu, personel juga akan melakukan patroli di wilayah Kota Bogor mulai malam ini. Diimbau masyarakat untuk tidak melaksanakan takbir keliling dengan kendaraan yang membahayakan.

"Kita juga malam hari ini akan mengapelkan anggota nanti akan melakukan patroli di wilayah, mengantisipasi takbir keliling. Jangan sampai ada yang mungkin naik pikap membahayakan orang lain, terjatuh kecelakaan menimbulkan korban jiwa maupun korban luka," ungkap Bismo.

Halaman:
1 2
      
