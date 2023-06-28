Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Duh! Sapi Kurban Mengamuk hingga Tercebur ke Kali Cipinang Kramat Jati

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |22:17 WIB
Duh! Sapi Kurban Mengamuk hingga Tercebur ke Kali Cipinang Kramat Jati
Sapi kurban mengamuk hingga masuk sungai di Kramat Jati, Jakarta (Foto: M Farhan)
JAKARTA - Seekor sapi mengamuk saat diantarkan penjualnya ke Masjid Jami Ar-Raudhoh, di Jalan Penggilingan Baru 1 RT 011/04 Mutiara Pulo Dukuh No. 5, Dukuh, Kramat jati, Jakarta Timur. Sapi seberat 350 Kilogram tersebut diduga karena petugas pengantar mengalami kesalahan teknis saat mencoba menurunkan dari mobil bak pengantarnya.

Ketua Panitia Kurban Masjid Jami Ar-Raudhoh, Supriyono menjelaskan sapi tersebut mengamuk saat tengah ditangani petugas pengantar dari penjualnya. Setelah tali pengekangnya terlepas, sapi tersebut mengamuk hingga berlari sejauh 50 meter sampai tercebur ke aliran Kali Cipinang.

"Kronologinya dari pihak penjual, menurunkan sapi dari kendaraan itu langsung lepas. Mungkin karena salah teknis pada saat menggiringnya. Dari lokasi, kurang lebih 50 meter lah," ujar Supriyono di lokasi, Rabu (28/6/2023).

Supriyono menyampaikan sapi yang mengamuk tersebut pun tercebur ke aliran Kali Cipinang pada pukul 10.00 WIB pagi tadi. Sebelum tercebur, Supriyono menjelaskan sapi besar tersebut pun mengamuk sembari berputar-putar di sekitaran pekarangan pemukiman warga.

"Enggak serta merta (langsung kecebur ke Kali), tadinya berputar-putar dulu di pekarangan halaman depan rumah warga. Sempat dikejar juga sama warga, tetapi karena sapi ini lumayan buas ya, akhirnya kami menyerah dan sapi itu kecebur ke Kali," kata Supriyono.

Saat sudah tercebur, sapi tersebut pun tak bisa lari kemana pun karena Kali tersebut cukup menenggelamkan setengah badannya. Lantaran warga menunggu lama tindakan dari penjual, Supriyono pun berinisiatif menghubungi Sudin Gulkarmat Jakarta Timur untuk melakukan evakuasi.

"Sapi itu tidak langsung dievakuasi setelah tercebur, karena tadinya kami berpikir dari pihak penjual yang bertanggung jawab. Jadi panitia menunggu dari pihak sana. Tetapi sampai sore tadi, sepertinya penjual sedang sibuk, kami mengambil inisiatif untuk menghubungi Damkar," terang Supriyono.

