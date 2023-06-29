Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jawaban Hoegeng Muda Pernah Bikin Soekarno Terkaget-kaget, Ini Ceritanya

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |07:34 WIB
Jawaban Hoegeng Muda Pernah Bikin Soekarno Terkaget-kaget, Ini Ceritanya
Jenderal Hoegeng. (Foto: Dok Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA – Siapa sangka, Hoegeng muda punya pengalaman unik dengan Presiden Soekarno. Hoegeng yang baru lulus dari PTIK tahun 1952 berkesempatan bertemu dan berbincang dengan Sang Proklamator. Uniknya, dengan Presiden Soekarno sekalipun, Hoegeng tetap menunjukkan sikap apa adanya.

Mengutip lipi.go.id, saat bersama lulusan PTIK tahun 1952 dipanggil ke Istana, Soekarno bertanya namanya lalu berkomentar. "Apa tidak salah itu, kan seharusnya Sugeng. Mbok diganti Soekarno."

Kontan saat itu Hoegeng menjawab, "Nggak bisa Pak, karena Hoegeng itu dari orangtua saya, kebetulan nama pembantu di rumah saya juga Soekarno.”

"Kurang ajar kamu," kata Presiden Soekarno sambil tertawa lepas. Jawaban itu tentu mengagetkan Soekarno karena tak pernah diduga akan keluar dari mulut Hoegeng.

Sikap terbuka dan tidak takut kepada atasan bila benar itulah yang dipegang oleh Hogeng selama bertugas. Namun itulah yang mengakibatkan dia dicopot dari jabatan Kapolri tahun 1971 oleh Presiden Soeharto. Kasus tertembaknya mahasiswa ITB Rene Conrad tidak sepenuhnya memuaskan hatinya.

Kasus Sum Kuning di Yogya yang melibatkan putra seorang pejabat/bangsawan Yogya serta seorang putra pahlawan revolusi diputuskan secara berliku-liku. Demikian pula dengan kasus penyelundupan mobil mewah oleh Robby Tjahyadi.

Hoegeng ingin bertindak profesional, tetapi hal ini tampaknya tidak menyenangkan hati atasannya. Memang kalau kita ingin hukum tegak di negeri ini, contoh itu harus dimulai dari presiden. Hoegeng seorang pekerja keras. Dia adalah profesional sejati.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171231/soekarno-NfcE_large.jpg
Romansa Cinta Bung Karno dan Ratna Sari Dewi, Wanita Cantik Asal Jepang yang Dinikahi di Usia 22 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170987/judha-M2Jw_large.jpg
Kemlu Bantu Pemulangan Jenazah Yurike Sanger Istri Bung Karno dari AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170951/viral-COqm_large.jpg
Kisah Cinta Soekarno dan Yurike Sanger, Paskibraka Cantik yang Jadi Istri Ketujuh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170927/soekarno-bqET_large.jpg
Kabar Duka! Istri ke-7 Presiden Soekarno Yurike Sanger Meninggal Dunia di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151114/bung_karno-CUrm_large.jpg
Pemikiran Bung Karno Jadi Inspirasi Hadapi Kemajuan Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/337/3145079/soekarno-TLKN_large.jpg
Peristiwa 6 Juni: Hari Lahir Soekarno, Putra Sang Fajar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement