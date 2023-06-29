BMKG: Waspadai Potensi Banjir Dampak Hujan Lebat di Pegunungan Sumut

MEDAN - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan mengingatkan potensi terjadinya banjir dampak hujan lebat yang terjadi, terutama di kawasan pegunungan dan pantai barat, Sumatera Utara.

"Waspadai hujan lebat di kawasan pegunungan, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir, angin kencang dan longsor," kata Prakirawan BBMKG Wilayah I Medan, Martha Manurung dilansir Antara, Kamis (29/6/2023).

Secara umum, cuaca pagi hari dalam dua hari ke depan cerah berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Pada siang dan sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di seluruh wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Deli Serdang, Karo, Dairi,Toba, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, Simalungun, Asahan, dan sekitarnya.

Demikian juga pada malam hari berpotensi hujan ringan hingga hujan lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan , dan sekitarnya.