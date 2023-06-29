Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres: Idul Adha Ajarkan Pentingnya Junjung Kemanusiaan dengan Berbagi Kebahagiaan

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |04:00 WIB
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres)
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengajak masyarakat untuk dapat merayakan Idul Adha dengan penuh kesederhanaan dan rasa syukur atas nikmat dari Sang Pencipta.

Dalam momentum endemi Covid-19 ini, Wapres berpesan agar masyarakat tetap peduli dan membantu sesama.

“Mari kita rayakan Idul Adha tahun ini dalam kesederhanaan dan rasa syukur yang khidmat, seraya tetap menyalakan semangat untuk membantu sesama,” ungkap Wapres dalam tayangan video ucapan Hari Raya Iduladha 1444 H, Rabu (28/06/2023).

Lebih lanjut, Ma'ruf menyampaikan keutamaan dari ajaran Idul Adha, yaitu mengenai pentingnya menjunjung tinggi kemanusiaan melalui keluasan hati yang lapang, serta berbagi kebahagiaan kepada orang lain.

“Idul Adha mengajarkan tentang pentingnya menjunjung kemanusiaan dengan cara berbagi kebahagiaan oleh umat yang memiliki kelapangan,” jelas Wapres.

Ia pun mencontohkan keteladanan dari Nabi Ibrahim AS, yang dikisahkan mendapatkan perintah Allah SWT untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail AS, sebagai bentuk kepatuhan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

