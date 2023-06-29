Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wakil Ketua DPR hingga Menpora Sholat Idul Adha di DPP Partai Golkar

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |07:30 WIB
Wakil Ketua DPR hingga Menpora Sholat Idul Adha di DPP Partai Golkar
Menpora Dito Sholat Idul Adha di DPP Golkar (Foto : MPI)
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus hingga Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menunaikan ibadah Sholat Idul Adha 1444 H di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (29/6/2023) pagi.

Dari pantauan MPI di lapangan, mobil iring-iringan Dito tiba di DPP Partai Golkar sekitar pukul 06.30 WIB. Dengan kenakan baju muslim bewarna putih dan berpeci hitam, Dito melenggang masuk ke dalam Kantor DPP Partai Golkar.

Setibanya, ia langsung disambut oleh jajaran pengurus Partai Golkar yang telah tiba lebih dulu. Dito langsung masuk ke ruang tunggu yang ada di dalam Kantor DPP Partai Golkar. Sementara, Lodewijk F Paulus tiba sekira pukul 06.30 WIB.

Dengan kenakan baju muslim bewarna putih dan berpeci hitam, Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu juga langsung melenggang masuk ke dalam Kantor DPP Golkar bersama Dito.

Selepas itu, keduanya langsung bertolak ke masjid yang ada di kawasan DPP Partai Golkar. Mereka, menuju Masjid Ainul Hikmah untuk menunaikan salat idul adha.

Selain Dito dan Lodewijk, turut hadir pula senior politikus Partai Golkar Akbar Tandjung dan Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Yuddy Chrisnandi.

Adapun ibadah salat idul adha dipimpin oleh Kaprodi Sastra Arab FIB-UI Bastian Zulyeno. Ibadah salat idul adha dimulai sekitar pukul 07.10 WIB.

(Angkasa Yudhistira)

      
Telusuri berita news lainnya
