Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Khatib Sholat Idul Adha di Istana Kepresidenan Yogyakarta Ingatkan Totalitas dalam Beribadah

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |08:17 WIB
Khatib Sholat Idul Adha di Istana Kepresidenan Yogyakarta Ingatkan Totalitas dalam Beribadah
Sholat Idul Adha di Gedung Agung Yogyakarta (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Khatib Sholat Idul Adha 1444 H di Istana Kepresidenan Yogyakarta atau yang biasa dikenal Gedung Agung menyampaikan kepada jamaah untuk selalu bertaqwa dan taat terhadap perintah Allah SWT. Dalam kutbahnya, ia juga mengingatkan agar seluruh umat muslim total dalam beribadah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Urusan Agama Islam Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jauhar Mustofa yang menjadi khatib dalam ibadah yang diikuti Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) beserta istri, Kamis (29/6/2023) pagi.

"Bertepatan 10 Zulhijjah 1444H kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan shalat Idul Adha. Kita bersyukur dan bertaqwa agar Allah SWT memberikan nikmat," ujar Jauhar Mustofa, dalam keterangan yang diterima.

Hari Raya Idul Adha disebutkan Jauhar merupakan momentum keberkahan, jutaan umat Muslim melaksanakan ketaatan ibadah haji di tanah suci.

"Kaum muslimin tak henti-hentinya melantunkan kalimat takbir memenuhi panggilan Allah di tanah suci. Mereka para jamaah haji memenuhi panggilan Allah dengan keimanan dan kekhusyukan," kata dia.

Para jamaah di Tanah Suci dijelaskan Jauhar, telah menjadi tamu Allah SWT dan menduduki tempat yang mulia.

"Haji yang mabrur tak ada pahalanya selain surga. Di luar Tanah Suci kita umat muslim juga melaksanakan Shalat Idul Adha dengan menyembelih hewan-hewan kurban hingga hari tasyrik besok sebagai tanda wujud ketakwaan kepada Allah SWT," terangnya.

Ia mengajak umat muslim Indonesia agar dapat mampu melaksanakan manfaat momentum, berikhtiar, berdoa dan melaksanakan ibadah dengan baik.

"Sudah seharusnya kita bersyukur, kita diuji dengan wabah pandemi Covid-19 sejak 2020 mampu kita lewati dengan tabah," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/519/3145683/hewan_kurban-DeLf_large.jpg
Kocak, Kepala Kambing Kurban Terjepit Pilar Pagar Sesaat Sebelum Disembelih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145676/hewan_kurban-HI3J_large.jpg
Heboh Sapi Kurban Mengamuk, Kabur ke Tol Cibitung–Cilincing Dikejar-kejar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/510/3145385/penampakan_hercules_sapi_kurban_presiden_prabowo_yang_disembelih_di_kulonprogo-LNx1_large.jpg
Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145386/satgas_indobatt-jCnq_large.jpg
Salut! Kontingen Garuda Serahkan 100 Hewan Kurban di Tanah Perang Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145348/20000_kendaraan_melintas_di_jalur_puncak_pada_momen_libur_panjang_hari_raya_idul_adha_1446_hijriah-uFWh_large.jpg
Libur Panjang Idul Adha, 20.000 Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145342/daging_kurban_prabowo_gibran_di_masjid_istiqlal_untuk_makan_bergizi_2000_anak_yatim-I4uK_large.jpg
Daging Kurban Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal untuk Makan Bergizi 2.000 Anak Yatim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement