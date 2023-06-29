Khatib Sholat Idul Adha di Istana Kepresidenan Yogyakarta Ingatkan Totalitas dalam Beribadah

JAKARTA - Khatib Sholat Idul Adha 1444 H di Istana Kepresidenan Yogyakarta atau yang biasa dikenal Gedung Agung menyampaikan kepada jamaah untuk selalu bertaqwa dan taat terhadap perintah Allah SWT. Dalam kutbahnya, ia juga mengingatkan agar seluruh umat muslim total dalam beribadah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Urusan Agama Islam Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jauhar Mustofa yang menjadi khatib dalam ibadah yang diikuti Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) beserta istri, Kamis (29/6/2023) pagi.

"Bertepatan 10 Zulhijjah 1444H kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan shalat Idul Adha. Kita bersyukur dan bertaqwa agar Allah SWT memberikan nikmat," ujar Jauhar Mustofa, dalam keterangan yang diterima.

Hari Raya Idul Adha disebutkan Jauhar merupakan momentum keberkahan, jutaan umat Muslim melaksanakan ketaatan ibadah haji di tanah suci.

"Kaum muslimin tak henti-hentinya melantunkan kalimat takbir memenuhi panggilan Allah di tanah suci. Mereka para jamaah haji memenuhi panggilan Allah dengan keimanan dan kekhusyukan," kata dia.

Para jamaah di Tanah Suci dijelaskan Jauhar, telah menjadi tamu Allah SWT dan menduduki tempat yang mulia.

"Haji yang mabrur tak ada pahalanya selain surga. Di luar Tanah Suci kita umat muslim juga melaksanakan Shalat Idul Adha dengan menyembelih hewan-hewan kurban hingga hari tasyrik besok sebagai tanda wujud ketakwaan kepada Allah SWT," terangnya.

Ia mengajak umat muslim Indonesia agar dapat mampu melaksanakan manfaat momentum, berikhtiar, berdoa dan melaksanakan ibadah dengan baik.

"Sudah seharusnya kita bersyukur, kita diuji dengan wabah pandemi Covid-19 sejak 2020 mampu kita lewati dengan tabah," lanjutnya.