Vicky Prasetyo dan Kader Perindo Sholat Idul Adha di Rumah Pemenangan Bekasi

BEKASI - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dari Partai Perindo Vicky Prasetyo Sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Rumah Pemenangan Arena Gladiator, Kota Bekasi. Warga sekitar pun turut menunaikan sholat dRumah Pemenangan tersebut.

Pantauan di lokasi, salat Idul Adha berlangsung hikmat dan khusyuk meskipun digelar dalam lingkup yang lebih kecil. Masing-masing peserta terlihat mengikut rangkaian salat hingga mendengarkan khotbah.

Selain Vicky Prasetyo, Bacaleg dari Partai Perindo yang hadir ialah Ressa Herlambang, Fadholly dan Vianty Arvy. Mereka tampak kompak menyatu dengan masyarakat.

Vicky menyampaikan salat Idul Adha kali ini merupakan salat yang digelar pertama di Arena Gladiator. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk menunjukan kedekatan dengan masyarakat.

“Semoga ini menjadi awalan yang baik buat kita untuk melaksanakan kegiatan silaturahmi seperti ini,” ucap Vicky di Arena Gladiator, Kamis (29/6/2023).

Menilai kegiatan ini positif, Vicky pun membuka lebar Rumah Pemenangannya untuk menampung kegiatan masyarakat. Hal itu juga untuk menunjukkan identitas Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

“Buat warga di sekitar sini bisa menggunakan tempat kita silakan, enggak usah ada pembiayaan atau apapun, yang penting kita sama-sama. Mau dipakai olahraga pun boleh,” ungkapnya.