INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

TNI AU Berhasil Emban Misi Kemanusiaan, Bawa 14 WNI Korban TPPO dari Myanmar

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |09:17 WIB
TNI AU Berhasil Emban Misi Kemanusiaan, Bawa 14 WNI Korban TPPO dari Myanmar
TNI AU selesaikan misi kemanusiaan di Myanmar (Foto : Istimewa)
JAKARTA - TNI AU berhasil mengemban misi kemanusian di antaranya pengiriman bantuan sosial korban badai Mocha Myanmar. Kemudian TNI AU juga melalui pesawat Hercules C-130 A-1320 tiba di Tanah Air dengan membawa 14 WNI dari Myanmar dengan selamat. Kedatangan WNI korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bertempat di Base Ops Bandara Halim Perdanakusuma, Selasa 27 Juni 2023, malam.

Kedatangan 14 WNI tersebut terdiri dari Laki-laki 13 orang Satu Wanita, bertindak selaku Inspektur Upacara pada kesempatan tersebut Asops Kasau Marsda TNI Minggit Tribowo.

Dalam kesempatan tersebut Asops Kasau Marsda TNI Minggit Tribowo menyampaikan ucapan terima kasih atas pelaksanaan Misi kemanusiaan sudah berjalan dengan aman dan lancar.

"Upaya dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan dari TNI dan termasuk TNI Angkatan Udara secara resmi Saya ucapkan terimakasih kepada, Bapak Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono atas arahannya untuk membantu kepulangan 14 Warga Negara Indonesia (WNI)," ujar Asops Minggit Tribowo.

"Semoga apa yang telah kita laksanakan menjadi berkah buat saudara kita Athan di Myanmar juga telah memberi andil besar dalam proses pemulangan sejumlah WNI tersebut," imbuhnya.

Setelah diterima oleh Asops Kasau, kemudian diserahkan kepada pihak Kementrian Luar Negeri Badan Dirjen Perlindungan WNI untuk diproses data-data secara administrasi.

