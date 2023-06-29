Usai Shalat Id di Masjid Istiqlal, Wapres Ma'ruf Serahkan Sapi Limosin Seberat 1 Ton

JAKARTA - Wakil presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyerahkan sapi kurban jenis limousin seberat 1,1 ton ke Masjid Istiqlal, usai melaksanakan Salat Id, Kamis (29/6/2023).

Ma'ruf mengatakan, terdapat dua sapi yang diserahkan, satu sapi lainnya merupakan milik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dengan ini saya menyerahkan kurban dari bapak Presiden RI Pak Joko Widodo dan juga kurban dari saya sebagai wakil presiden untuk masyarakat yang membutuhkan dan untuk itu saya dengan ucapkan bismilah saya serahkan kedua sapi ini," ujar Ma'ruf di Masjid Istiqlal, Kamis (29/6/2023).

Kedua sapi yang menjadi sorotan jemaah tersebut kemudian diterima oleh Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Harian Masjid Istiqlal, Asep Syaefudin.

"Bapak Wapres yang kami muliakan atas nama ketua harian badan pengelola Masjid Istiqlal, kami menerima amanah titipan kurban dari Bapak Presiden beserta keluarga, bapak wakil presiden berserta keluarga, kami iringi dengan doa bismilah," paparnya.

Diketahui, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin pagi ini menunaikan ibadah Salat Iduladha di Masjid Istiqlal, Jl. Taman Wijaya Kusuma, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (29/6/2023).

(Awaludin)