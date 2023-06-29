Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Salurkan Hewan Kurban Sapi, Warga: Terima Kasih Pak Kapolri

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |10:47 WIB
Polri Salurkan Hewan Kurban Sapi, Warga: Terima Kasih Pak Kapolri
Kapolri Listyo Sigit Prabowo salurkan hewan kurban sapi untuk warga (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyalurkan hewan kurban sapi dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Sapi berbobot ratusan kilogram tersebut disalurkan ke wilayah Kalibata, Jakarta Selatan.

Nantinya, hewan kurban tersebut akan diserahkan kepada masyarakat setempat yang sangat membutuhkan. Salah satu warga, Ara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah menyerahkan hewan kurban sapi kepada warga setempat.

"Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri dan seluruh jajaran Polri yang telah memberikan hewan kurban sapi kepada masyarakat setempat," kata Ara di Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (29/6/2023).

Ara menyebut, pemberian hewan kurban ini merupakan bentuk perhatian dan kebaikan dari Polri terhadap masyarakat. Sehingga, kehadiran Kepolisian bukan hanya sekadar menjadi pelindung, pelayan maupun pengayom masyarakat.

Dengan pemberian ini, kata Ara, Polri telah memberikan manfaat yang positif terhadap warga. Menurutnya, Kapolri terus berupaya untuk merangkul seluruh lapisan elemen masyarakat.

"Tentunya sangat bermanfaat buat masyarakat. Pak Kapolri telah membuktikan komitmennya untuk terus dan tidak pernah lelah menebar kebaikan kepada seluruh elemen masyarakat," ujar Ara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/519/3145683/hewan_kurban-DeLf_large.jpg
Kocak, Kepala Kambing Kurban Terjepit Pilar Pagar Sesaat Sebelum Disembelih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145676/hewan_kurban-HI3J_large.jpg
Heboh Sapi Kurban Mengamuk, Kabur ke Tol Cibitung–Cilincing Dikejar-kejar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/510/3145385/penampakan_hercules_sapi_kurban_presiden_prabowo_yang_disembelih_di_kulonprogo-LNx1_large.jpg
Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145386/satgas_indobatt-jCnq_large.jpg
Salut! Kontingen Garuda Serahkan 100 Hewan Kurban di Tanah Perang Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145348/20000_kendaraan_melintas_di_jalur_puncak_pada_momen_libur_panjang_hari_raya_idul_adha_1446_hijriah-uFWh_large.jpg
Libur Panjang Idul Adha, 20.000 Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145342/daging_kurban_prabowo_gibran_di_masjid_istiqlal_untuk_makan_bergizi_2000_anak_yatim-I4uK_large.jpg
Daging Kurban Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal untuk Makan Bergizi 2.000 Anak Yatim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement