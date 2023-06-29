Polri Salurkan Hewan Kurban Sapi, Warga: Terima Kasih Pak Kapolri

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyalurkan hewan kurban sapi dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Sapi berbobot ratusan kilogram tersebut disalurkan ke wilayah Kalibata, Jakarta Selatan.

Nantinya, hewan kurban tersebut akan diserahkan kepada masyarakat setempat yang sangat membutuhkan. Salah satu warga, Ara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah menyerahkan hewan kurban sapi kepada warga setempat.

"Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri dan seluruh jajaran Polri yang telah memberikan hewan kurban sapi kepada masyarakat setempat," kata Ara di Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (29/6/2023).

Ara menyebut, pemberian hewan kurban ini merupakan bentuk perhatian dan kebaikan dari Polri terhadap masyarakat. Sehingga, kehadiran Kepolisian bukan hanya sekadar menjadi pelindung, pelayan maupun pengayom masyarakat.

Dengan pemberian ini, kata Ara, Polri telah memberikan manfaat yang positif terhadap warga. Menurutnya, Kapolri terus berupaya untuk merangkul seluruh lapisan elemen masyarakat.

"Tentunya sangat bermanfaat buat masyarakat. Pak Kapolri telah membuktikan komitmennya untuk terus dan tidak pernah lelah menebar kebaikan kepada seluruh elemen masyarakat," ujar Ara.