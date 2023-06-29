Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Catat! LRT Jabodebek Bakal Beroperasi Agustus Mendatang

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |10:52 WIB
Catat! LRT Jabodebek Bakal Beroperasi Agustus Mendatang
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi menyebutkan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek, ditargetkan bisa beroperasi pada bulan Agustus 2023 mendatang.

Hal itu disampaikan Menhub Budi Karya saat mengunjungi proyeksi pembangunan proyek LRT Jabodebek bersama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono pada Rabu 28 Juni 2023.

Keduanya menaiki LRT Jabodebek mulai dari Stasiun Dukuh Atas menuju Stasiun Jatimulya, Bekasi Timur dan kembali ke Stasiun Halim.

"Pada tanggal 12 juli nanti, kita mulai lakukan ujicoba operasional terbatas dengan tarif Rp 1 rupiah yang dilakukan oleh KAI. Diharapkan pada 18 Agustus 2023 akan diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan beroperasi secara komersial," ujar Menhub dalam keterangannya.

Usai menjajal LRT Jabodebek, Budi Karya mengatakan perjalanan dapat ditempuh dengan waktu yang lebih singkat dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi.

Tercatat, waktu tempuh perjalanan dari Stasiun Dukuh Atas, Jakarta ke Stasiun Harjamukti, Cibubur adalah 39 menit. Sementara dari Stasiun Dukuh Atas, Jakarta ke Stasiun Jatimulya, Bekasi Timur adalah 43 menit.

"Ini lebih cepat dibandingkan menggunakan kendaraan sekalipun lewat tol, yang waktu tempuhnya bisa sekitar dua jam. Dengan naik LRT mampu memangkas waktu sepertiganya. Ini angka yang signifikan," tuturnya.

Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, LRT Jabodebek mampu mengangkut hingga 500 ribu penumpang per hari. Jika digabung dengan penumpang KRL Jabodetabek sebanyak 1,2 juta penumpang, maka secara total akan ada 1,7 juta penumpang per hari yang diangkut menggunakan kedua angkutan massal tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
LRT Jabodebek ke Bogor LRT
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173946/pemerintah-4sTb_large.jpg
Proyek LRT Velodrome-Manggarai Segera Rampung, Warga: Permudah Mobilitas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170227/lrt-sdOP_large.jpg
Terungkap Penyebab Gangguan Operasional LRT Jabodebek Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170215/lrt-3x0F_large.jpg
Perjalanan LRT Jabodebek Lintas Stasiun Jati Mulya Gangguan, Penumpang Menumpuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/338/3156172/layangan-cXRm_large.jpg
Bahaya, Puluhan Layangan dan Bola Golf Ditemukan di Lintasan LRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/08/338/3111974/lrt-CLfR_large.jpg
Sempat Gangguan, LRT Jabodebek Berangsur Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/338/3101903/lrt-avV9_large.jpg
Sempat Gangguan, Perjalanan LRT Jabodebek Kembali Normal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement