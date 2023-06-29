Kala Sapi Jokowi dan Ma'ruf Amin Mendadak jadi Spot Selfie Jamaah Masjid Istiqlal

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberikan hewan kurban Sapi Simental seberat 1,2 ton, dan Limosin Cros seberat 1,1 ton ke Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, tepat pada Kamis (29/6/2023) pukul 11.00 WIB, kedua sapi tersebut mendadak jadi spot foto favorit jemaah masjid yang usai menggelar salat Ied.

Mereka, nampak takjub dan berbondong-bondong menodongkan gawainya. Tak hanya itu, Sapi tersebut juga terlihat dijadikan bahan edukasi orangtua terhadap anak-anaknya.

"Tadi saya takjub aja, soalnya ini sapinya gede banget, apalagi ini sapinya dari RI 1," ujar Deny (26) salah seorang jemaah yang ikut berselfie ria di hadapan Sapi Jokowi-Ma'ruf.

Di sisi lain, terlihat bocah-bocah kecil nampak terhibur dengan adanya sapi berukuran jumbo tersebut. Ada yang mencoba mengelus-elus kepala ada pula yang sibuk memberi makan.