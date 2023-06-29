Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peringati Hari Raya Idul Adha 1444 H, HT Ajak Semua Pihak Jadikan Momentum Jaga Silaturahmi

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |11:56 WIB
Peringati Hari Raya Idul Adha 1444 H, HT Ajak Semua Pihak Jadikan Momentum Jaga Silaturahmi
Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo mengucapkan Selamat Idul Adha 1444 H (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAKetua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) dan istrinya yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1444 H.

“Selamat Hari Raya Idul Adha 1444 H,”ujar HT, Kamis (29/06/2023).

Dalam kesempatan itu, HT mengajak semua pihak agar menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum untuk terus menjaga silaturahmi serta meningkatkan rasa peduli terhadap sesama.

“Mari kita jadikan momentum ini untuk menjalin silaturahmi, mempererat persatuan, meningkatkan rasa kepedulian kepada sesama,” imbuhnya.

“Mari terus berbagi, berbuat yang terbaik sesuai kapasitas kita dalam membantu sesama,” lanjutnya.

(Susi Susanti)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/519/3145683/hewan_kurban-DeLf_large.jpg
Kocak, Kepala Kambing Kurban Terjepit Pilar Pagar Sesaat Sebelum Disembelih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145676/hewan_kurban-HI3J_large.jpg
Heboh Sapi Kurban Mengamuk, Kabur ke Tol Cibitung–Cilincing Dikejar-kejar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/510/3145385/penampakan_hercules_sapi_kurban_presiden_prabowo_yang_disembelih_di_kulonprogo-LNx1_large.jpg
Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145386/satgas_indobatt-jCnq_large.jpg
Salut! Kontingen Garuda Serahkan 100 Hewan Kurban di Tanah Perang Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145348/20000_kendaraan_melintas_di_jalur_puncak_pada_momen_libur_panjang_hari_raya_idul_adha_1446_hijriah-uFWh_large.jpg
Libur Panjang Idul Adha, 20.000 Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145342/daging_kurban_prabowo_gibran_di_masjid_istiqlal_untuk_makan_bergizi_2000_anak_yatim-I4uK_large.jpg
Daging Kurban Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal untuk Makan Bergizi 2.000 Anak Yatim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement