Peringati Hari Raya Idul Adha 1444 H, HT Ajak Semua Pihak Jadikan Momentum Jaga Silaturahmi

Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo mengucapkan Selamat Idul Adha 1444 H (Foto: Okezone)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) dan istrinya yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1444 H.

“Selamat Hari Raya Idul Adha 1444 H,”ujar HT, Kamis (29/06/2023).

Dalam kesempatan itu, HT mengajak semua pihak agar menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum untuk terus menjaga silaturahmi serta meningkatkan rasa peduli terhadap sesama.

“Mari kita jadikan momentum ini untuk menjalin silaturahmi, mempererat persatuan, meningkatkan rasa kepedulian kepada sesama,” imbuhnya.

“Mari terus berbagi, berbuat yang terbaik sesuai kapasitas kita dalam membantu sesama,” lanjutnya.

(Susi Susanti)